Corte de agua en Bucaramanga desde este viernes 20 de marzo: 150 barrios sin el suministro

Bucaramanga

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga informó que, mantenimiento preventivo en el sistema de bombeo Bosconia-Morro ubicado en la planta de tratamiento Bosconia, se realizará una suspensión temporal del servicio de agua potable en los sectores centro, norte, occidente y suroccidente de Bucaramanga.

La suspensión del servicio se realizará desde el viernes 20 de marzo de 2026 desde las 10:00 p.m. hasta el domingo 22 de marzo de 2026 a las 8:00 p.m. La suspensión afecta a quienes habitan el cuadrante comprendido entre la Carrera 22 y la escarpa occidental y entre la Calle 45 y la escarpa norte, al igual que los sectores Norte, Occidente y Suroccidente de Bucaramanga.

Sectores afectados:

La medida cobijará a cerca de 70 mil suscriptores ubicados en las siguientes zonas:

Distrito Estadio : Gaitán, Girardot, Granada, La Feria, La Gloria, La Independencia, Modelo, Mutualidad, Nápoles, Nariño, Bosque Norte Alto y Bajo, Nueva Colombia, Pío XII, San Francisco, San Rafael, Santander, Villa Mercedes, Zarabanda, 23 de Junio, Comuneros, Centro, Chapinero, Transición, García Rovira, Regadero Norte, Olas II, El Cinal, San Cristóbal, Camilo Torres, La Cuyanita y Zona escarpa.

: Gaitán, Girardot, Granada, La Feria, La Gloria, La Independencia, Modelo, Mutualidad, Nápoles, Nariño, Bosque Norte Alto y Bajo, Nueva Colombia, Pío XII, San Francisco, San Rafael, Santander, Villa Mercedes, Zarabanda, 23 de Junio, Comuneros, Centro, Chapinero, Transición, García Rovira, Regadero Norte, Olas II, El Cinal, San Cristóbal, Camilo Torres, La Cuyanita y Zona escarpa. Distrito Regadero : El Plan, La Esperanza I, II y III, José María Córdoba, La Juventud, Lizcano I y II, Paisajes del Norte, Regadero Norte, Los Ángeles, Mirador, Olas Altas, Olas Bajas, San Cristóbal, Transición, Villa Helena, Villa María, Villa Rosa, Altos del Progreso, San Valentín.

: El Plan, La Esperanza I, II y III, José María Córdoba, La Juventud, Lizcano I y II, Paisajes del Norte, Regadero Norte, Los Ángeles, Mirador, Olas Altas, Olas Bajas, San Cristóbal, Transición, Villa Helena, Villa María, Villa Rosa, Altos del Progreso, San Valentín. Distrito Colorados: Colorados, Villa Patricia, Pablón Alto, La Torre, El Rosal, Rosa Alta, Los Palos, Limoncito, Getsemaní, Campestre Norte, Portal de los Ángeles, Barrio Nuevo y las Pilas Públicas La Fortuna, Rosal Norte, El Nogal y Altos de Marvilli.

Colorados, Villa Patricia, Pablón Alto, La Torre, El Rosal, Rosa Alta, Los Palos, Limoncito, Getsemaní, Campestre Norte, Portal de los Ángeles, Barrio Nuevo y las Pilas Públicas La Fortuna, Rosal Norte, El Nogal y Altos de Marvilli. Distrito Bienestar: Colseguros Norte, Minuto de Dios, 23 de Junio, Altos del Kennedy, Altos del Progreso, Balcones del Kennedy, Barrio Kennedy, Miramar, Las Hamacas, María Paz, Miradores del Kennedy, Omaga I y II, Hospital del Norte, Tejar Norte.

Colseguros Norte, Minuto de Dios, 23 de Junio, Altos del Kennedy, Altos del Progreso, Balcones del Kennedy, Barrio Kennedy, Miramar, Las Hamacas, María Paz, Miradores del Kennedy, Omaga I y II, Hospital del Norte, Tejar Norte. Lea también: Emergencia por lluvias deja inundados y aislados a habitantes del Carrizal en Girón

Emergencia por lluvias deja inundados y aislados a habitantes del Carrizal en Girón Distrito Ferrovías: Campo Madrid, Café Madrid, Ciudadela café Madrid, Villas de San Ignacio, Claveriano, Balcones del Kennedy, San Valentín, Villa Alegría II, Olas Bajas, Villa Alegría I, Omaga, Mirador del Kennedy, Viveros de Provenza, Las Hamacas.

Campo Madrid, Café Madrid, Ciudadela café Madrid, Villas de San Ignacio, Claveriano, Balcones del Kennedy, San Valentín, Villa Alegría II, Olas Bajas, Villa Alegría I, Omaga, Mirador del Kennedy, Viveros de Provenza, Las Hamacas. Distrito Betanía: Bavaria, San Ignacio Real, Betania.

Bavaria, San Ignacio Real, Betania. Distrito Centro: Campo Hermoso, Alfonso López, La Joya, San Miguel, Chorreras de Don Juan, García Rovira, Primero de Mayo, Centro, Santander, 23 de junio, Candiles, Pantanos I, II y III, Don Bosco, La Esmeralda, La Palma, Quinta Estrella, Urbanización Villa del Prado, Urbanización Los Bucaros, Cárcel Modelo, Hospital Psiquiátrico San Camilo e instalaciones de Medicina Legal.

Campo Hermoso, Alfonso López, La Joya, San Miguel, Chorreras de Don Juan, García Rovira, Primero de Mayo, Centro, Santander, 23 de junio, Candiles, Pantanos I, II y III, Don Bosco, La Esmeralda, La Palma, Quinta Estrella, Urbanización Villa del Prado, Urbanización Los Bucaros, Cárcel Modelo, Hospital Psiquiátrico San Camilo e instalaciones de Medicina Legal. Distrito Puerta del Sol y la Iglesia: Ciudadela Real de Minas, Mutis, Ciudad Bolívar, Estoraques, Los Canelos, Prados del Mutis, Los Héroes, Monteredondo, Bucaramanga, San Gerardo I, Brisas del Mutis, Manzanares, Metrópolis I, Balconcitos, San Gerardo II, Punta Estrella, Conalvivienda, Centauros, Colombia, Bucaramanga, La Gran Ladera, El Angelino.

Activarán plan de contingencia:

Durante el periodo de suspensión, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga activará su plan de contingencia para atender las necesidades de la comunidad afectada. El plan incluye el abastecimiento por medios alternativos (carrotanques) en puntos estratégicos de la zona norte y en los sectores de Colorados y El Pablón.

Habilitarán dos hidrantes para el suministro de agua:

Calle 9 con carrera 25, frente al Colegio Santander.

Carrera 27 con calle 32, frente a Garcillantas – Parque de los Niños.

Dispondrán del punto de entrega agua en la Planta Morrorrico (ubicada en la bahía del Parque del Agua – Vía a Cúcuta) para el abastecimiento de personas o establecimientos comerciales que cuenten con vehículos particulares.

Podría interesarle: Con piedras atacaron Policías en operativo en Bucaramanga: incautaron 3 mil dosis de estupefacientes

“Invitamos a los usuarios de los sectores mencionados a aprovisionarse con anticipación y hacer un uso racional del agua, para reducir los inconvenientes durante la suspensión”, comunicó el Acueducto.

La entidad recomienda hacer uso racional del agua y estar preparados para la medida. Aunque advierten que las viviendas con sistemas de bombeo mantendrían el suministro.

La empresa agradece la comprensión de la comunidad y reiteró que “estas labores son necesarias para mantener la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de agua potable”.