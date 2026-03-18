Con piedras atacaron Policías en operativo en Bucaramanga: incautaron 3 mil dosis de estupefacientes

Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó recientes operativos contra una estructura delincuencial que opera en el barrio Claveriano, al norte de Bucaramanga. Donde pese a la resistencia de algunos ciudadanos, lograron sacar de la circulación estupefacientes avaluados en más de $12 millones.

Según el general William Quintero, comandante de la policía metropolitana, en medio de los operativos, los uniformados fueron atacados con piedras y objetos contundentes, además en el lugar identificaron mecanismos organizados para impedir el accionar de la fuerza pública,

“Existiría una red de vigilancia ilegal integrada por habitantes que, mediante el uso de radios, alertan sobre la presencia policial”, señaló.

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De acuerdo con el general Quintero, el operativo desarrollado en articulación entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) y la Fiscalía General de la Nación, incluyó siete diligencias de registro y allanamiento en esta zona, uno de los sectores priorizados por las autoridades.

Además, dejó como resultado la captura en flagrancia de un hombre extranjero de 26 años, quien sería uno de los principales dinamizadores del tráfico de drogas en esta zona de Bucaramanga.

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Durante los procedimientos, las autoridades incautaron un total de 3.140 dosis de estupefacientes, distribuidas en 981 dosis de marihuana y 2.159 de bazuco. Además, fueron decomisados un radio de comunicaciones y un teléfono celular, que presuntamente eran utilizados para coordinar la actividad ilegal.

Las sustancias incautadas tendrían un valor superior a los 12 millones de pesos en el mercado ilegal.

La Policía Nacional aseguró que mantendrán la intervención permanente en el sector, al considerar que no puede seguir operando como una “república independiente” donde se concentren actividades ilícitas que afectan la seguridad de toda la ciudad.