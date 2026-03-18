🔴 Atalanta vs Bayern con Luis Díaz EN VIVO | Siga acá el minuto a minuto del partido de Champions

Bayern Múnich afronta con total tranquilidad el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, donde recibirá a Atalanta con una amplia ventaja de cinco goles en la serie. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará en cuartos de final al Real Madrid tras derrotar al Manchester City.

El conjunto alemán dio un golpe de autoridad en el partido de ida tras imponerse 6-1 en territorio italiano, firmando así su mayor victoria como visitante en la competencia desde 2020. Este resultado refleja el gran momento del equipo dirigido por Vincent Kompany, que ha ganado ocho de sus nueve partidos en esta edición del torneo, consolidándose como uno de los candidatos al título.

Sin embargo, no todo ha sido positivo en los últimos días para el Bayern. En su más reciente compromiso por la Bundesliga, el equipo igualó 1-1 ante el Bayer Leverkusen en un encuentro que dejó dos expulsiones, situación que podría generar ajustes en la nómina para este compromiso europeo.

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Por su parte, Atalanta llega con un panorama complejo. La goleada sufrida en la ida no solo representó la peor derrota de un equipo italiano en casa en rondas eliminatorias de Champions, sino que también lo obliga a buscar una remontada histórica. Ningún equipo ha logrado revertir una desventaja superior a dos goles como visitante en esta fase del torneo, lo que deja a los italianos ante un reto prácticamente imposible.

Además, el rendimiento fuera de casa en la competición tampoco invita al optimismo, con apenas dos victorias en sus últimos siete partidos como visitante, además de un empate y cuatro derrotas.

Con este contexto, el Bayern parte como claro favorito para avanzar a los cuartos de final, mientras que Atalanta intentará cerrar su participación con dignidad en una serie que parece ya definida.

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