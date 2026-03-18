🔴 Atalanta vs Bayern con Luis Díaz EN VIVO | Siga acá el minuto a minuto del partido de Champions

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Luis Díaz TITULAR en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions.
Bayern Múnich afronta con total tranquilidad el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, donde recibirá a Atalanta con una amplia ventaja de cinco goles en la serie. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará en cuartos de final al Real Madrid tras derrotar al Manchester City.
El conjunto alemán dio un golpe de autoridad en el partido de ida tras imponerse 6-1 en territorio italiano, firmando así su mayor victoria como visitante en la competencia desde 2020. Este resultado refleja el gran momento del equipo dirigido por Vincent Kompany, que ha ganado ocho de sus nueve partidos en esta edición del torneo, consolidándose como uno de los candidatos al título.
Sin embargo, no todo ha sido positivo en los últimos días para el Bayern. En su más reciente compromiso por la Bundesliga, el equipo igualó 1-1 ante el Bayer Leverkusen en un encuentro que dejó dos expulsiones, situación que podría generar ajustes en la nómina para este compromiso europeo.
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Por su parte, Atalanta llega con un panorama complejo. La goleada sufrida en la ida no solo representó la peor derrota de un equipo italiano en casa en rondas eliminatorias de Champions, sino que también lo obliga a buscar una remontada histórica. Ningún equipo ha logrado revertir una desventaja superior a dos goles como visitante en esta fase del torneo, lo que deja a los italianos ante un reto prácticamente imposible.
Además, el rendimiento fuera de casa en la competición tampoco invita al optimismo, con apenas dos victorias en sus últimos siete partidos como visitante, además de un empate y cuatro derrotas.
Con este contexto, el Bayern parte como claro favorito para avanzar a los cuartos de final, mientras que Atalanta intentará cerrar su participación con dignidad en una serie que parece ya definida.
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Siga acá el minuto a minuto del partido
Partido en tramite
Bayern maneja el ritmo del partido
GOOOOOOOOL del Bayern
Marca Harry Kane desde los doce pasos
Atalanta (1) 0 vs 1 (7) Bayern
Se repite el penalti
El arquero de Atalanta estaba adelantado en el cobro del penal
Penal errado de Harry Kane
Jugada en revisión
Desición tomada
Penal a favor del Bayern
Posible penla para Bayern
Posible mano dentro del área.
Marcador parcial
Atalanta (1) 0🆚 0 (6) Bayern
Partido en tramite
Posesión del balón dividida
Partido en tramite
Atalanta maneja el control de juego del partido
Inicia el partido
Rueda el balón en Italia
Equipos en el terreno de juego
Actos protocolarios
Camerino de Atalanta
Camerino de Bayern
Titular de Atalanta
Titular de Bayern LUIS DÍAZ TITULAR
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Atalanta vs Baayern Múnich