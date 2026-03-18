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18 mar 2026 Actualizado 20:33

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Champions League

🔴 Atalanta vs Bayern con Luis Díaz EN VIVO | Siga acá el minuto a minuto del partido de Champions

Luis Díaz TITULAR en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions.

Bayern Múnich afronta con total tranquilidad el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, donde recibirá a Atalanta con una amplia ventaja de cinco goles en la serie. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará en cuartos de final al Real Madrid tras derrotar al Manchester City.

El conjunto alemán dio un golpe de autoridad en el partido de ida tras imponerse 6-1 en territorio italiano, firmando así su mayor victoria como visitante en la competencia desde 2020. Este resultado refleja el gran momento del equipo dirigido por Vincent Kompany, que ha ganado ocho de sus nueve partidos en esta edición del torneo, consolidándose como uno de los candidatos al título.

Sin embargo, no todo ha sido positivo en los últimos días para el Bayern. En su más reciente compromiso por la Bundesliga, el equipo igualó 1-1 ante el Bayer Leverkusen en un encuentro que dejó dos expulsiones, situación que podría generar ajustes en la nómina para este compromiso europeo.

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Por su parte, Atalanta llega con un panorama complejo. La goleada sufrida en la ida no solo representó la peor derrota de un equipo italiano en casa en rondas eliminatorias de Champions, sino que también lo obliga a buscar una remontada histórica. Ningún equipo ha logrado revertir una desventaja superior a dos goles como visitante en esta fase del torneo, lo que deja a los italianos ante un reto prácticamente imposible.

Además, el rendimiento fuera de casa en la competición tampoco invita al optimismo, con apenas dos victorias en sus últimos siete partidos como visitante, además de un empate y cuatro derrotas.

Con este contexto, el Bayern parte como claro favorito para avanzar a los cuartos de final, mientras que Atalanta intentará cerrar su participación con dignidad en una serie que parece ya definida.

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Siga acá el minuto a minuto del partido

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30'

Partido en tramite

Bayern maneja el ritmo del partido

26'

GOOOOOOOOL del Bayern

Marca Harry Kane desde los doce pasos 

Atalanta (1) 0 vs 1 (7) Bayern

25'

Se repite el penalti

El arquero de Atalanta estaba adelantado en el cobro del penal

25'

Penal errado de Harry Kane

Jugada en revisión

23'

Desición tomada

Penal a favor del Bayern

20'

Posible penla para Bayern

Posible mano dentro del área.

15'

Marcador parcial

Atalanta (1) 0🆚 0 (6) Bayern

10'

Partido en tramite

Posesión del balón dividida

 

5'

Partido en tramite

Atalanta maneja el control de juego del partido

0'

Inicia el partido

Rueda el balón en Italia 

Equipos en el terreno de juego

Actos protocolarios

Camerino de Atalanta

Camerino de Bayern

Titular de Atalanta

Titular de Bayern LUIS DÍAZ TITULAR

¡Binevenidos al minuto a minuto del partido!

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