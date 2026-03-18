James Rodríguez: “Fue duro entrar así, perdíamos por muchos goles”

James Rodríguez debutó por fin con el Minnesota United, pero fue un momento duro para el mediocampista. Sí es cierto que ya tocó el balón con sus compañeros en un partido oficial, pero también que lo hizo bajo unas circunstancias no deseadas.

Cuando el colombiano entró, su equipo perdía 5-0 y lo que James pudo hacer fue muy poco, de hecho con él en el terreno de juego, los Whitecaps de Vancouver marcaron el sexto. Fue una mala tarde para Rodríguez y para su equipo.

Aún asi, el nuevo refuerzo del equipo tuvo una precisión en los pases del 78 por ciento luego de entrar al minuto 63, es decir, solo 27 minutos en cancha.

Unos días después de la dolorosa goleada, el ‘10′ de la Selección Colombia habló de ese momento, que fue la peor goleada en contra a nivel de clubes que ha sufrido el colombiano, de su adaptación al equipo y sobretodo a cómo se juega en la liga.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre Minnesota United?

Adaptación a la MLS: “Siempre estoy dispuesto a aprender cosas nuevas a lo largo de mi dilatada carrera. Me estoy adaptando a este nuevo estilo de fútbol y, como digo, siempre quiero ayudar al equipo a ganar y jugar bien”.

El partido ante Vancouver: “Fue duro entrar así (el domingo); ya íbamos perdiendo por muchos goles (5-0). Pero entré para hacer mi trabajo, que es intentar jugar bien en tan solo unos minutos. Creo que jugué bien. Personalmente me siento bien“.

James Rodríguez con el Minnesota United Ampliar James Rodríguez con el Minnesota United Cerrar

Reencuentro con Müller: “Fue un placer verlo, ver que le va muy bien. Cuando se trata de personas con las que has jugado, especialmente con las que te llevabas bien, siempre esperas que sigan teniendo el mismo éxito y que mantengan un buen rumbo”.