Tabla de goleadores: así cerró la fecha 11 y arranca la jornada 12 de la Liga

La jornada 11 de la Liga Colombiana llegó a su final con varios resultados que movieron la tabla y mantienen apretada la lucha en distintos frentes del campeonato, mientras la pelea por el liderato de goleo sigue tomando forma.

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El cierre de la fecha dejó la victoria de Águilas Doradas sobre Deportivo Pereira gracias a un gol de Jorge Rivaldo, resultado que permitió a los antioqueños sumar tres puntos importantes. En otro de los compromisos, América de Cali y Deportivo Pereira repartieron puntos tras igualar en un partido disputado que mantuvo la expectativa hasta el final.

Por su parte, Independiente Medellín se impuso 2-1 frente a Jaguares en un duelo intenso que se resolvió con efectividad ofensiva del conjunto ‘poderoso’. La jornada también tuvo dramatismo en Barranquilla, donde Junior consiguió una victoria agónica ante Fortaleza con un gol en los minutos finales que desató la celebración de los hinchas rojiblancos.

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Con este panorama, la Liga ya se prepara para la jornada 12, que comenzará el 17 de marzo. Ese día se abrirá la fecha con el duelo entre Llaneros y Cúcuta, mientras que todas las miradas estarán puestas en el clásico entre Millonarios y Atlético Nacional , considerado el plato fuerte de la jornada.

Otro de los partidos programados inicialmente para esa fecha, el Bucaramanga frente a Once Caldas, fue reprogramado y ahora se disputará el 18 de marzo a las 7:30 de la noche.

Tabla de Goleadores Liga 2026 I

Posición Jugador y Equipo Partidos Goles 1 Andrey Estupiñán – Pasto 9 8 2 Dayro Moreno – Once Caldas 11 8 3 Alfredo Morelos – Nacional 9 7 4 Jorge Rivaldo – Águilas Doradas 10 7 5 Andrés Arroyo – Fortaleza 11 6 6 Jefry Zapata – Unión 11 6 7 Luciano Pons – Boyacá Chicó 10 6 8 Yeison Guzmán – Once Caldas 10 6 9 Luifer Hernández – Unión 10 5 10 Dereck Moncada – Millonarios 10 5 11 Luis Muriel - Junior 11 5



