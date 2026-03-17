“Quién causó este problema fue la derecha”: gobernador Amaya sobre acuerdos con campesinos

Tunja

Durante la instalación de la mesa de diálogo con la Federación Nacional de Campesinos Parameros, junto a las ministras de Ambiente, Irene Vélez, la de Agricultura, Martha Carvajalino, voceros de la Agencia Nacional de Tierras, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya advirtió del riesgo que podría tener la posibilidad de un acuerdo con los campesinos que hicieron paro en 2025 si los colombianos llegan a elegir un gobierno de derecha.

“Me parece que este país debe aprender también a que podemos decir las cosas sin que la gente se sienta ofrecida por decir un hecho cierto el gobierno que inconsultamente aprobó esta resoluciones y normatividad en contra de los derechos de los campesinos del nororiente colombiano. De qué partido es del Centro Democrático, es un gobierno de derecha, así funciona la democracia. No estoy diciendo ni descalifico a la derecha. Pero quién causó este problema, la derecha y quién hoy tiene opciones o posibilidades de ganar la presidencia, la derecha, cuál partido, el Centro Democrático. Eso es un hecho cierto”.

Destacó Amaya la voluntad que ha tenido el gobierno del presidente, Gustavo Petro de lograr acuerdos con los campesinos que salieron a protestar en 2025.

“Como gobernador me parece importante resaltar que aquí hay un gobierno que quiere negociar, que ha tenido la voluntad de avanzar. Aprovechemos esta oportunidad es lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo que no voten. Yo sí creo que hay que aprovechar esta oportunidad, si eso me cuesta una suspensión no pasa nada”.

Durante la reunión los campesinos parameros se mostraron contrariados pues no se ha logrado avanzar en las solicitudes que le han hecho al gobierno.