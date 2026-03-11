Gobierno actualiza proyecciones de 2026: bajaría el déficit y subiría la inflación, ¿y el dólar?

El Gobierno presentó el plan financiero de este año, que es la hoja de ruta de ingresos, gastos y proyecciones que tiene el Ministerio de Hacienda en asuntos económicos para el país.

En este reveló que espera que la inflación suba al cierre del año a 5,8% (hoy está en 5,2%); que el país cierre el año con un crecimiento real (PIB) de 2,6%, menor a la estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y con un dólar a $ 3.801.

(Puede leer: Estos son los alivios que darán los bancos a afectados por ola invernal, tras acuerdo con Gobierno)

Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el dato de inflación eses relevante porque las presiones inflacionarias tienen efectos directos sobre el servicio de la deuda pública, especialmente en los pagos asociados a los TES indexados a la UVR.

¿Y el déficit fiscal?

En cuanto al déficit fiscal, es decir, el hueco que tiene el país por tener más gastos que ingresos, estima el Gobierno que el déficit total del Gobierno Nacional Central en 2026 sea 1,2 puntos porcentuales menor al resultado observado en 2025, alcanzado el 5,1% del PIB. Es decir, antes estimaba que cerraría este año en 6,2 % del PIB y ahora baja la cifra, lo cual es positivo para el país.

De cara a 2026, el Gobierno proyecta un recaudo tributario equivalente al 14,5% del PIB, una cifra muy similar al 14,6% estimado para 2025 y cercana al promedio histórico del país.

“Consideramos que esta estimación es realista, sin embargo, llama la atención que el cálculo no incorpora posibles recursos adicionales derivados de eventuales emergencias económicas, lo que podría llevar a que el recaudo efectivo termine siendo mayor”, señaló el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana.

(Lea también: Gobierno baja requisitos para nombrar Superfinanciero, SIC y Sociedades, ¿salvavidas a Rusinque?)

Por el lado del gasto público, el Plan Financiero plantea un ajuste cercano a tres puntos del PIB frente a lo inicialmente proyectado. Se trata de una reducción significativa que, en principio, es consistente con la senda necesaria para cumplir la regla fiscal hacia 2028, pero que al mismo tiempo luce ambiciosa en términos de su implementación.

El Gobierno de hecho aseguró que este escenario que planea “contempla medidas de manejo del gasto, dentro de las cuales se incluye una estrategia de gestión eficiente del PAC y/o un aplazamiento de gasto”.

Consulte el documento completo aquí: