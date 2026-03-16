Trump: sería un gran honor tomar Cuba, podría hacer lo que quisiera con la isla

Donald Trump y banderas de Estados Unidos y Cuba. Fotos: (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) / Getty images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla.

“Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella”, dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

El mandatario repitió que su Administración mantiene conversaciones con las autoridades cubanas y describió a la isla cómo “una nación fracasada. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”.

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“Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa”, dijo el republicano, quien presumió de tener amigos cubanos que se hicieron millonarios en Estados Unidos.

Amenazas constantes

El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya sea de forma “amistosa” u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana “caerá muy pronto” porque el país “está en ruinas”, afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

La semana pasada, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que dialogan con EE.UU. para “buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos”, algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

Sexto apagón nacional

La grave crisis energética de Cuba, evidente desde mediados de 2024, y el bloqueo petrolero de EE.UU. que inició en enero llevaron a la isla a su sexto apagón nacional en apenas año y medio, dejando sin corriente a más de nueve millones de personas.

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Antes de esta nueva “desconexión total” del Sistema Energético Nacional (SEN) la situación ya era crítica en la isla, con apagones de unas 15 horas diarias en La Habana y periodos continuos sin corriente de hasta dos días en las provincias.

Personas movilizándose en una calle durante un apagón en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa / Ernesto Mastrascusa Ampliar Personas movilizándose en una calle durante un apagón en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa / Ernesto Mastrascusa Cerrar

La actividad económica está casi totalmente paralizada y el descontento social va en aumento: en los últimos días se han sucedido las protestas en distintas ciudades del país, al menos una de las cuales acabó de forma violenta y con detenciones.

Kits para Cuba

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) enviará a Cuba un nuevo paquete de ayuda, que incluye mil kits de alimentos y de higiene destinados a cubrir las necesidades básicas de unas 5.000 personas, y entre 15 y 20 placas fotovoltaicas.

Esta ayuda, que la AECID detalló en un comunicado, se complementará con la activación del Convenio de Emergencia que tiene con Cruz Roja Española por un valor de 160.000 euros.

Los kits serán adquiridos directamente a pequeñas cooperativas locales en Cuba para apoyar la producción local y las placas fotovoltaicas se destinarán a apoyar las necesidades energéticas de escuelas o centros de mayores, de lo que se beneficiarán unas 20.000 personas.