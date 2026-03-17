Partido de Liga cambia de fecha a última hora: equipo no pudo llegar a la ciudad sede

La División Mayor del Fútbol Colombiano informó que el partido entre Atlético Bucaramanga y Once Caldas, correspondiente a la fecha 12 de la Liga I-2026, fue reprogramado debido a inconvenientes logísticos que impidieron el traslado del equipo visitante.

Le puede interesar: Millonarios y Nacional ya tienen Definida la terna arbitral para el clásico

El compromiso estaba previsto inicialmente para disputarse el martes 17 de marzo a las 6:20 p.m., pero el conjunto de Manizales no pudo arribar a Bucaramanga luego de que se cancelara el vuelo que tenía programado con una empresa de transporte aéreo y no se encontrara una solución inmediata para el viaje.

Le interesa también: Programación partidos de vuelta de octavos de final de la Champions League

Ante esta situación, la organización del campeonato decidió trasladar el encuentro para el miércoles 18 de marzo a las 7:30 p.m. en la capital santandereana.

Desde la entidad rectora del fútbol profesional colombiano señalaron que lamentan los inconvenientes que esta modificación pueda generar en aficionados y terceros, aunque aclararon que se trata de circunstancias ajenas a la administración del torneo.