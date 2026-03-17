Programación partidos de vuelta de octavos de final de la Champions League

Las emociones del mejor torneo de clubes del mundo continúa con los partidos de vuelta de los octavos de final. En la ida se presentaron varias goleadas, resultados contundentes y algunas sorpresas que buscarán ratificarse en una nueva jornada.

Estos juegos son al todo o nada, los equipos que cayeron deben estar preparados para salir a buscar una remontada, mientras que los vencedores para mantener la ventaja obtenida. Será una fecha definitiva para todos los enfrentados.

¿Cómo llegan los equipos a esta instancia de la Champions League?

Liverpool 0 vs. 1 Galatasaray

La llave entre el equipo inglés y el turco terminará en Anfield, en donde los locales intentarán darle la vuelta al resultado que padecieron en Estambul en el infierno del Galatasaray, el Ali Sami Yen Sports Complex.

Allí, se llevaron una derrota luego del gol conseguido por Mario Lemina al minuto 7 de juego. Un gol tempranero que los dejó sin opciones. Ahora, será a otro precio, con la compañía de su gente, en su estadio y con solo un gol en contra. El colombiano Davinson Sánchez no podrá jugar por amarillas.

Barcelona 1 vs. 1 Newcastle

Fue uno de los partidos más disputados de la ida con dos equipos que pusieron todo en la cancha, Newcastle comenzó ganando tras un error en defensa de los visitantes, pero luego, al minuto 96, cuando ya el encuentro llegaba a su fin, Lamine Yamal anotó de pena máxima. El encuentro de vuelta será en el Camp Nou.

Tottenham 2 vs. 5 Atlético de Madrid

El equipo inglés se llevó una paliza de Madrid en donde el equipo de Diego Simeone fue totalmente superior y efectivo a la hora de ejercer su estructura ofensiva.

Los goles del Atleti fueron obra de Llorente, Griezmann, Álvarez en dos ocasiones y Le Normand. Descontaron para el Tottenham, Porro y Solanke. El juego de vuelta será en el Tottenham Hotspur Stadium.

Bayern Múnich 6 vs. 1 Atalanta

El equipo alemán pasó por encima del italiano en su juego en la ciudad de Bérgamo. Stanisic, Olise (2), Gnabry, Jackson y Musiala anotaron para los dirigidos por Kompany, mientras que los loclaes descontaron por medio de Pasalic.

Para este encuentro el Múnich tendrá las bajas de Kimmich y Olise, pero podría tener el regreso de Harry Kane. El arquero finalmente será Jonas Urbig pues alcanzó a recuperarse de su lesión y será la solución al drama de arqueros del equipo alemán que cerrará la lleva en el Allianz Arena. Seguramente Luis Díaz será titular.

Arsenal 1 vs. 1 Bayer Leverkusen

El Emirates Stadium será la sede del juego de vuelta de esta llave entre alemanes e ingleses. El primer juego fue otro de los más cerrados de todas las series y terminó empatado a un gol.

No fue nada fácil para el Arsenal de Mikel Arteta que, al final del partido, consiguió empatar por medio de una muy polémica pena máxima anotada por Kai Havertz. Antes había marcado Robert Andrich para los alemanes.

Chelsea 2 vs. 5 PSG

Otra de las goleadas se presentó en el juego entre PSG y Chelsea en el Parque de los Príncipes. Barcola, Dembele Vitinha, y Kvaratskhelia (2) fueron los autores de los goles del equipo de Luis Enrique.

Para los ingleses anotaron Malo Gusto y Enzo Fernández. Los dirigidos por Liam Rosenior sueñan con darle la vuelta en Stamford Bridge ante su gente.

Sporting Lisboa 0 vs. 3 Bodo Glimt

El equipo sorpresa de la temporada goleó al Sporting de Lisboa sin compasión. En su campo en el círculo polar ártico el Bodo Glimt de Noruega anotó a los portugueses por medio de Brundstad, Blomberg y Hogh.

El equipo del colombiano Luis Javier Suárez tuvo una semana para estudiar a su rival e intentar lograr el milagro de la remontada.

Manchester City 0 vs. 3 Real Madrid

Otra de las goleadas de la ida se presentó en el Santiago Bernabéu en donde el Real Madrid destrozó al Manchester City en todos los sentidos. Con un triplete de Federico Valverde, el equipo blanco se fue con una gran ventaja.

Ahora, en el Etijad Stadium, en donde el City lleva una racha de victorias, el equipo de Pep Guardiola quiere remontar con buen fútbol y aprovechando la buena nómina que tiene.