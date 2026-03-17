Óscar Naranjo mostró su respaldo a Sergio Fajardo por su propuesta de “cambio serio y seguro”

El exvicepresidente de la República y exdirector de la Policía Nacional, Óscar Naranjo Trujillo, confirmó que votará por el candidato presidencial Sergio Fajardo en las próximas elecciones, según una carta conocida por Caracol Radio.

En el documento, Naranjo explicó que su decisión responde a la necesidad de aportar a los desafíos del país. “Consciente de los enormes desafíos del país, he decidido contribuir con mi voto a un Cambio Serio y Seguro”, afirmó.

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El general (r) destacó que Fajardo representa valores como la convivencia pacífica, la seguridad y la transparencia, y consideró que su propuesta permitiría encaminar a Colombia hacia un futuro con mayor estabilidad institucional.

Además, subrayó el perfil del candidato como un líder capaz de generar consensos en medio de la polarización. “Es un líder en capacidad de reconciliarnos y unirnos lejos de los extremos”, señaló.

Naranjo también expresó su respaldo a la fórmula vicepresidencial de Fajardo, Edna Bonilla, y manifestó confianza en que un eventual gobierno suyo fortalecería la institucionalidad y enfrentaría la corrupción.

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“Tengo confianza en que su equipo actuará con firmeza frente a la impunidad de los corruptos y pondrá en marcha un proceso estructural y sostenido”, indicó.

Finalmente, enfatizó que la educación debe consolidarse como eje central del desarrollo del país, uno de los pilares que, según dijo, marcarían una eventual administración de Fajardo.