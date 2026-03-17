Oficializan al padre Cyrillus Swinne como facilitador de diálogos entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’

La oficina del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, oficializó al sacerdote holandés Cyrillus Swinne, conocido como el padre Cirilo, como facilitador de diálogos entre las bandas criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

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La designación se formalizó mediante la Resolución 061 de 2026 y tendrá una vigencia inicial de tres meses. El padre Cirilo es reconocido por su labor social en la zona del suroccidente de la ciudad y su trayectoria dentro de la iglesia católica.

Según la resolución firmada por Patiño, el sacerdote deberá verificar la disposición de estas estructuras armadas para la paz, la reinserción a la vida civil y su sometimiento a la justicia.

La designación llega luego de finalizar una tregua

Además, se le exige presentar un plan de trabajo y rendir informes mensuales sobre su labor, con el objetivo de apoyar la política de ‘Paz Total’ del Gobierno nacional y reducir los índices de violencia en la ciudad.

La designación del padre Cirilo llegó después de que la tregua entre ambas bandas, lograda el pasado 20 de enero.

La situación ha generado tensión entre autoridades locales y nacionales debido a la posibilidad de trasladar a los principales cabecillas de las bandas a cárceles en Barranquilla, entre ellos Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino.