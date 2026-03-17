Neymar “molesto y triste” por no haber entrado en la convocatoria de Brasil previo al Mundial 2026 (Photo by Alex Grimm/Getty Images) / Alex Grimm

Duro golpe para Neymar en la previa del Mundial 2026. El astro del Santos no fue tenido en cuenta en la convocatoria del seleccionador Carlo Ancelotti de cara a los duelos amistosos ante Francia y Croacia, los cuales servirán como preparación para la Copa del Mundo.

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Neymar afirmó sentirse “molesto” y “triste” por no haber sido convocado por el técnico de la selección brasileña, pero se mostró esperanzado en que hará parte de la Canarinha para el Mundial.

“Voy a hablar porque no puedo quedarme callado. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado, pero la concentración sigue siendo la misma: día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido”, dijo el crack del fútbol brasileño a MadHouseTV al finalizar un partido en la Kings League.

La estrella del Santos señaló que el sueño esta vivo porque aún queda una convocatoria. “Lograremos nuestro objetivo”, aseguró.

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Ancelotti no descarta a Neymar para el Mundial

Durante la convocatoria para los últimos amistosos que jugará Brasil antes del Mundial de Fútbol, Ancelotti afirmó que Neymar aún no está al 100 % de su condición física, pese a que muestra sus cualidades técnicas en cada partido con el Santos y que, por ese motivo, aún no lo puede llamar para hacer parte de la Canarinha.

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El seleccionador señaló también que no descarta convocar a Neymar para el Mundial 2026, pero para ello tiene que mostrar que está en su mejor nivel físico.

El máximo goleador en la historia de la selección brasileña según la FIFA no juega con la camiseta de su país desde octubre de 2023, cuando, en las eliminatorias sudamericanas, terminó lesionado en un partido contra Uruguay. Desde entonces ha pasado más tiempo de baja que en la cancha, además de enfrentar otras lesiones y problemas musculares.