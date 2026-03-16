Tribunal Deportivo de la Federación Alemana tomó polémica decisión sobre la sanción de Luis Díaz

Bayern Múnich presentó el recurso para que se hiciera una excepción de la sanción a Luis Díaz, por las delcaraciones del juez central Christian Dingert en Sky Sport, pero esté recurso no prosperó.

El tribunal deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) rechazó la apelación del club Bávaro y decidió mantener la tarjeta roja mostrada al colombiano Luis Díaz en el empate 1-1 frente al Bayer Leverkusen por la Bundesliga.

La decisión fue explicada por Stephan Oberholz, presidente del tribunal deportivo de la DFB, quien señaló que la determinación se tomó tras revisar el informe arbitral y consultar nuevamente al árbitro Dingert.

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“El árbitro Christian Dingert declaró, tras ser consultado, que observó al jugador Luis Díaz lanzarse al suelo durante una carrera hacia el área sin contacto con el portero del Leverkusen, lo que consideró una simulación antideportiva”, explicó el preside de la DFB Stephan Oberholz.

El dirigente también detalló que, aunque el árbitro reconoció posteriormente que hubo un contacto entre el delantero colombiano y el guardameta rival, la interpretación del tribunal fue que el propio jugador provocó esa situación.

“Si bien solo se percató del contacto posterior con el pie tras revisar las imágenes de vídeo después del partido, incluso teniendo esto en cuenta, el jugador Luis Díaz había buscado y producido el contacto previamente, por lo que su decisión no fue del todo errónea”, concluyó.

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Con esta resolución, Luis Díaz deberá cumplir la sanción y no podrá estar disponible en el próximo compromiso del Bayern Múnich en la Bundesliga, en una decisión que seguramente seguirá generando debate tras las polémicas declaraciones posteriores al partido.

¿Qué partido se pierde Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luis Díaz se perdera el próximo encuentro de Bundesliga en condición de local cuando el Bayern reciba a Union Berlin por la jornada 27 de la Bundesliga, el próximo 21 de marzo a partir de las 9:30 a.m. (hora colombia).