Nequi anunció suspensión en el puente festivo: Pilas con horarios y servicios que no estarán activos. Crédito: Getty Images

Las billeteras digitales como Nequi se han convertido en uno de los productos financieros más utilizados por las personas en Colombia. Este adelanto tecnológico permite que cada vez más pequeños negocios implementen facilidades de pago digitales para sus clientes.

En ese sentido, no es de extrañarse que cualquier pausa, suspensión o intermitencia en el servicio afecte a miles de personas en todo el país. Según datos de la compañía, en 2025 llegó a registrar más de 70 millones de transacciones en días de alta actividad.

En medio de un periodo de actualizaciones y mejoras tecnológicas para responder a este crecimiento, Nequi anunció un nuevo periodo de suspensión de servicios, programado para el próximo puente festivo del Día de San José.

Tome nota del día y horario en el que se programó la suspensión, para que esta no le sorprenda en medio de viajes o conciertos que se llevarán a cabo este fin de semana, como el Festival Estéreo Picnic.

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¿Cuándo será la suspensión de servicios de Nequi?

A través de una notificación en su ‘app’, Nequi anunció que la suspensión de servicios afectará sobre todo a quienes habitualmente utilicen o tengan planeado usar sus servicios en horas de la madrugada.

Así las cosas, el próximo lunes 23 de marzo de 2026, entre las 3:00 y las 5:00 a. m., los usuarios de Nequi no podrán ingresar a la aplicación y tampoco realizar pagos utilizando la plataforma.

Aunque se trata de un periodo corto, en un horario en el que se espera menor impacto para las personas que usan Nequi, al tratarse de un puente festivo, se recomienda a quienes participen en actividades culturales o de esparcimiento tener presente la restricción.

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¿Por qué Nequi suspende su servicio?

A raíz de varias intermitencias que se vienen presentando con la aplicación de Nequi desde finales del año pasado, la compañía explicó que se encuentra en una etapa de evolución tecnológica con la que espera fortalecer su plataforma.

La compañía destacó en diciembre de 2025 que no se trata de fallas aisladas, sino de una fase planificada en el desarrollo de la nueva infraestructura tecnológica.

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¿Nequi se separará de Bancolombia?

En 2026, “Nequi sigue siendo una línea de negocios de Bancolombia S.A.”, como lo destaca la empresa en su página web. Hace parte de la casa matriz de Bancolombia, Grupo Cibest.

Aunque desde 2021 se viene hablando sobre la posibilidad de una separación de Bancolombia hasta el 31 de octubre de 2025 con la emisión de una resolución de la Superfinanciera, Nequi S.A. Compañía de Financiamiento recibió la autorización para operar de forma independiente.

Sin embargo, según la compañía, esto no significa un cambio inmediato en el funcionamiento, sino más bien progresivo.

Al respecto, Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest, aseguró a La República que entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre de 2026 se espera que Nequi comience a operar “como una entidad independiente, dentro del Grupo Cibest”.

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