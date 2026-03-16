¿En qué estaciones de TransMilenio se puede pagar el pasaje mediante el celular? Conózcalas aquí

TransMilenio pone en marcha nueva forma de pago del pasaje para los usuarios de estaciones Portal Norte y El Tiempo - Cámara de Comercio. Imagen de referencia. Crédito: Getty Images.

El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá, TransMilenio, presenta su nueva forma de acceder a las estaciones del Portal Norte y El Tiempo - Cámara de Comercio, sin necesidad de la tarjeta Tullave de forma física.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso de los usuarios a las estaciones del Portal Norte y El Tiempo - Cámara de Comercio, de forma que la gente que no cuenta con la tarjeta TuLlave de manera física, pueda acceder mediante el pago digital del pasaje en las mismas estaciones.

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¿Cómo se cancela el pasaje del TransMilenio sin necesidad de la tarjeta TuLlave?

Cuando el usuario se disponga a ingresar en las estaciones de El Tiempo - Cámara de Comercio y Portal Norte, podrá acercarse a los lectores digitales instalados en los torniquetes de las estaciones y, mediante el teléfono celular, cancelar el valor del pasaje del transporte público.

Esto podrá llevarse a cabo, siempre y cuando el usuario cuente con las tarjetas bancarias vinculadas al dispositivo móvil y este cuente con NFC, para poder efectuarse el pago del pasaje de Transmilenio, que se encuentra en $3.550 pesos (COP) para el 2026.

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¿Con qué otros métodos de pago se puede cancelar el pasaje de TransMilenio?

El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá ofrece múltiples medios de pago para que los usuarios del sistema puedan tener facilidades de acceso al transporte público.

Tarjetas de débito y crédito: El usuario que cuente con una tarjeta de débito o crédito podrá acceder a las estaciones del sistema de transporte público de la capital, acercándose al torniquete y colocando las tarjetas bancarias al lector de ingreso. El valor del pasaje se descontará directamente del saldo disponible de dichas tarjetas.

El usuario que cuente con una tarjeta de débito o crédito podrá acceder a las estaciones del sistema de transporte público de la capital, acercándose al torniquete y colocando las tarjetas bancarias al lector de ingreso. El valor del pasaje se descontará directamente del saldo disponible de dichas tarjetas. Billeteras digitales: Mediante la vinculación del teléfono celular con Apple Pay o Google Wallet, el usuario podrá acceder al sistema de transporte pagando el precio del pasaje mediante la vinculación de una tarjeta bancaria a las billeteras digitales.

Mediante la vinculación del teléfono celular con Apple Pay o Google Wallet, el usuario podrá acceder al sistema de transporte pagando el precio del pasaje mediante la vinculación de una tarjeta bancaria a las billeteras digitales. Tarjeta TuLlave: De igual forma, el método tradicional de pago del pasaje del sistema de transporte sigue vigente. En donde, mediante la compra de una tarjeta Tullave y su respectiva recarga, el usuario podrá acceder a cualquier estación de TransMilenio.

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La tarjeta TuLlave, para el 2026, presenta un costo de $8.000 pesos (COP), la cual puede ser adquirida en cualquier estación de Transmilenio de la ciudad, así como en los portales ubicados a lo largo de la capital colombiana.

Además, al personalizar la tarjeta TuLlave, el usuario podrá acceder a varios beneficios del sistema, como el descuento por transbordo y hasta 2 viajes a crédito.

En caso de pérdida o robo, el usuario podrá solicitar el bloqueo de la tarjeta personalizada hurtada y la devolución del saldo, contactándose al (+57) 6014824304; línea la cual está disponible de lunes a domingo desde las 5:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche.