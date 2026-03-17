No escogí a Brigitte Baptiste pensando en Paloma Valencia o Juan Daniel Oviedo: Sergio Fajardo
En Sin Anestesia, el candidato Sergio Fajardo se pronunció sobre su decisión de escoger a Brigitte Baptiste como la mujer que lo acompañará como ministra de Ambiente si gana la Presidencia.
En diálogo con Sin Anestesia de La Luciérnaga, en Caracol Radio, el candidato presidencial Sergio Fajardo habló a propósito de las cartas que ha comenzado a destapar en el marco de su campaña de cara a las elecciones del 31 de mayo.
Recientemente, el exalcalde de Medellín anunció que, si llega el próximo 7 de agosto a Casa de Nariño, la bióloga Brigitte Baptiste será su futura ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para Fajardo, “su conocimiento, sensibilidad y compromiso con la vida son fundamentales para este cargo”.
A propósito de Baptiste, quien hace parte de la comunidad LGBTIQ+, Fajardo rechazó las críticas de algunos de sus contradictores políticos que han sugerido que este anuncio busca marcar contraste con la designación de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...