Gustavo Puerta “sueña” con jugar el Mundial 2026: mensaje directo a Lorenzo en Selección Colombia

Gustavo Puerta es uno de los jóvenes talentos que Néstor Lorenzo ha acercado a la Selección Colombia. El mediocampista vallecaucano fichó por el Racing de Santander para la temporada 2025-26 y su brillante rendimiento lo catapulta cada vez más hacia la venidera Copa del Mundo.

“Los partidos ahora son más complicados... Esta liga es demasiado complicada,todos los rivales te ponen en apuros y el Racing tiene que afrontar cada partido como si fuese el último. Eso nos va a llevar a conseguir las victorias y el objetivo del ascenso”, empezó señalando el fubtolista de 22 años en rueda de prensa.

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Es preciso recordar que el equipo del colombiano suma cuatro victorias consecutivas y es sólido líder de la Segunda División Española con 59 puntos, 7 más que su perseguidor Deportivo La Coruña a falta de 12 jornadas para conseguir el ascenso.

Por otro lado, sobre el acompañamiento de los aficionados del equipo español, confesó: “Me hablaron mucho de la afición, pero vivirlo es aún más lindo. Son el jugador número 12 y lo demuestran cada fin de semana. Son una motivación y una exigencia para nosotros, para salir al campo y dar lo mejor”.

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Gustavo Puerta y su mensaje a Lorenzo previo al Mundial 2026

Cambiando de tema, le preguntaron a Gustavo Puerta por la posibilidad de disputar el Mundial de fútbol con la Selección Colombia, algo que calificó como “un sueño de niño”. En este orden de ideas, el mediocentro confía en estar convocado para los amistosos ante Croacia y Francia, duelos que busca aprovechar para ganarse lugar en la Copa.

“Es una ilusión, es un sueño de niño jugar un Mundial, pero todavía queda mucho. Hay que seguir en el día a día, espero poder estar convocado en esos amistosos, poder hacer unos excelentes partidos y seguirme ganando el lugar en esos últimos 26 que irán al Mundial”, finalizó.

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Vea acá la rueda de prensa completa de Gustavo Cuéllar