La SAE recupera lujosos predios en Antioquia vinculados a red ilegal de apuestas y narcotráfico

Envigado, Antioquia

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) intensificó sus acciones en Antioquia con la recuperación de dos lujosos predios que estarían vinculados a actividades ilegales relacionadas con apuestas clandestinas y narcotráfico en el Valle de Aburrá.

El primer operativo se llevó a cabo en un exclusivo sector de Envigado, donde las autoridades recuperaron una vivienda de alto valor que se encontraba ocupada de manera irregular, pese a estar bajo administración del Estado y en proceso de extinción de dominio.

El inmueble está vinculado a un proceso judicial que se adelanta contra un presunto integrante de la estructura ilegal conocida como ‘Los Chancheros’, señalada de operar una red clandestina de distribución de talonarios de chance manual en varios municipios del departamento.

Según las investigaciones, esta organización habría coordinado la venta ilegal, el manejo de recursos y la contratación de vendedores informales para sostener la actividad ilícita.

Durante la diligencia de desalojo, que había sido programada con antelación, funcionarios de la SAE evidenciaron que el predio contaba con un sofisticado sistema de cámaras de seguridad con monitoreo remoto, el cual fue desactivado en el procedimiento.

En el lugar también se encontraron bienes muebles que quedaron a disposición de la entidad, otorgando un plazo limitado para su retiro por parte de los ocupantes irregulares.

De acuerdo con voceros de la entidad, los bienes sometidos a medidas cautelares no pueden ser habitados sin autorización estatal.

En caso de incumplimiento, los ocupantes pueden enfrentar procesos judiciales e incluso ser capturados por el delito de fraude a resolución judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

El segundo operativo

En un segundo operativo, desarrollado en el municipio de Girardota, la SAE logró recuperar otro predio que pertenecía a alias ‘Botija’, presunto narcotraficante extraditado a Estados Unidos por el envío de cocaína.

Este hombre también es señalado de tener vínculos con redes criminales que operaban en el Valle de Aburrá.

Las autoridades detectaron que el inmueble también estaba siendo ocupado de forma irregular, por lo que se procedió a su recuperación en ejercicio de las facultades administrativas de la entidad para proteger los bienes del Estado.

Ambos predios entrarán ahora en un proceso de revisión técnica y jurídica mientras continúan bajo administración de la SAE, entidad que busca garantizar que estos activos no sean utilizados con fines ilícitos y puedan ser destinados posteriormente a usos legales y transparentes.