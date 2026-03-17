Concejal De Bedout dice que Gobierno Petro no quiere firmar otrosí para aeropuerto de Rionegro

Medellín

“Hemos confirmado que el Gobierno Nacional @petrogustavo mantiene un bloqueo contractual injustificado que impide el desarrollo urgente del Aeropuerto Internacional José María Córdova”.

Así inició la publicación en la red social X Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, por la actualidad del proyecto de actualización de la infraestructura del aeropuerto de Rionegro José María Córdova. El corporado dijo que la firma del otrosí para iniciar obras está parada y que llega a esa conclusión luego de solicitar información mediante derechos de petición enviados a las entidades relacionadas con la situación.

“Resulta inaudito que el Gobierno Nacional frene una inversión total de $397.646 millones para un Plan de Choque que será financiado en su totalidad por el concesionario AirPlan S.A.S. con recursos propios y el recaudo de ingresos de los seis (06) aeropuertos de la concesión Centro Norte. La Nación no tiene que poner un solo peso del presupuesto nacional para estas obras urgentes, solo debe poner la firma”, manifiesta el concejal De Bedout.

Recalca la importancia de este proyecto y argumenta que la terminal aérea está operando con un retraso en la actualización de la infraestructura de unos 14 años. “La falta de intervención física afecta las áreas Check-In, plataforma, migración, filtros de seguridad y salas de espera, poniendo en riesgo la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios.”

Recalca que, como presidente del Concejo de Medellín, solicita a la ANI y al Ministerio de Transporte para que firmen el otrosí de ese contrato N.° 27 debido a que se estaría arriesgando la seguridad de los pasajeros.

“Tienen al aeropuerto José María Córdova maniatado por una regla contractual obsoleta (la regla del 75%) que impide aprobar nuevas obras complementarias. El Otrosí n.º 27 busca precisamente actualizar esta regla para permitir las 14 intervenciones críticas que el aeropuerto internacional José María Córdova necesita hoy”.