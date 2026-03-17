La Ministra de Agricultura anuncia medidas para productores tras salida de Gloria Foods en el país

El Gobierno Nacional anunció reuniones con la industria láctea para garantizar el acopio de 127 mil litros diarios de leche producidos por 182 ganaderos. | Foto: W Radio

Tunja

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, se pronunció frente al problema generado tras el anuncio de la salida de la multinacional Gloria Foods del mercado lácteo en Colombia, y aseguró que el Gobierno ya adelanta acciones para mitigar el impacto en los productores.

La funcionaria explicó que son 182 productores, principalmente en Zipaquirá y Cogua, los que se verían afectados por esta decisión. “Desde que conocimos la situación, identificamos a los productores y estamos trabajando con la industria —Alpina, Colanta y Asoleche— para garantizar el acopio de cerca de 127 mil litros diarios de leche”, afirmó la ministra.

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Carvajalino señaló que, pese a la salida de esta empresa, no se prevé un impacto significativo en la cadena láctea de la región. “No vemos un gran impacto en el proceso lácteo en esta zona del país. Tenemos industria suficiente para recibir la producción y vamos a acompañar a estos productores para asegurar su comercialización”, indicó.

Asimismo, destacó que el comportamiento del precio internacional de la leche representa un alivio para el sector. “Hoy tenemos un precio por encima de los 2.100 pesos, con bonificaciones voluntarias de la industria. Es una cadena regulada y hacemos un llamado a los productores a denunciar si se les paga por debajo del precio establecido”, agregó.

La ministra anunció que el próximo 20 de este mes se realizará una nueva reunión con los actores del sector para avanzar en soluciones, al tiempo que se trabaja en ajustes a la fórmula que regula el precio de la leche a través del Consejo Nacional Lácteo.