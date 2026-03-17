Ganaderos de Boyacá en alerta por salida de Gloria Foods del negocio lácteo en Colombia

Boyacá

Los productores de leche en la provincia de Sugamuxi, en Boyacá, manifestaron su preocupación tras el anuncio de la empresa Gloria Foods de suspender su operación en la categoría de lácteos en Colombia. La compañía, perteneciente al Grupo Gloria de Perú y con más de 14 años en el país, decidió enfocar su operación en el negocio de bebidas, lo que implica el cierre parcial de su planta en Cogua, Cundinamarca, y la salida de marcas como Algarra y Lechesan del mercado.

De acuerdo con los ganaderos, la empresa les informó que la recolección de leche se mantendrá únicamente hasta el próximo 13 de abril, situación que los obliga a buscar nuevas alternativas de comercialización en medio de un panorama complejo para el sector.

Ricardo Ramírez, ganadero, aseguró en Caracol Radio que la decisión impacta directamente a cientos de productores. “Nos informaron que no habrá más recolección sino hasta el 13 de abril, por lo tanto debemos ir buscando alternativas de venta”, indicó.

El productor explicó que la situación se agrava por la caída en el precio de la leche y el aumento en los costos de producción. “Hace un mes tuvimos una reducción de cerca de 210 pesos por litro y hoy prácticamente estamos trabajando a pérdida, porque producir un litro cuesta alrededor de 1.410 pesos”, señaló.

Según Ramírez, solo en la provincia de Sugamuxi se recogían más de 4.000 litros diarios, mientras que en Boyacá y Cundinamarca la cifra alcanzaba cerca de 40.000 litros, lo que evidencia el impacto que tendrá la salida de esta empresa en la cadena productiva.

Los ganaderos advierten que, aunque han recibido llamados de otras empresas, los precios ofrecidos son bajos y no garantizan la sostenibilidad del negocio. A esto se suman factores como el verano, la escasez de pastos y el ingreso de leche importada sin aranceles, lo que incrementa la incertidumbre en el sector.

Los productores señalaron que continuarán buscando alternativas para comercializar su producto, mientras se evalúa el impacto que tendrá esta decisión en las próximas semanas, especialmente después del 13 de abril, cuando se suspendería completamente la recolección por parte de la empresa