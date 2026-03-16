Adiós a Algarra en Colombia: Gloria Foods suspende operación láctea en el país

La compañía Gloria Foods, parte del conglomerado peruano Grupo Gloria y con más de 14 años en el sector, confirmó que suspenderá su operación en la categoría de lácteos en Colombia como parte de una revisión estratégica de su portafolio en la región.

La empresa señaló que concentrará sus esfuerzos en el negocio de bebidas, donde identifica mayores oportunidades de crecimiento y competitividad, como la continuación de jugos Néctar California.

La decisión contempla el cierre parcial de la planta que la empresa tiene en Cogua, Cundinamarca, así como la suspensión de otras actividades relacionadas con esta línea de negocio en el país.

Con esta medida, el grupo dejará de operar en el segmento de leche y derivados, aunque mantendrá presencia en otras categorías de alimentos y bebidas.

Como consecuencia, varias marcas conocidas en el mercado colombiano desaparecerán de los supermercados. Entre ellas están Algarra y Lechesan, productos que durante décadas hicieron parte del consumo cotidiano de leche, yogures y bebidas lácteas en el país.

Además de la leche en bolsa, el portafolio afectado incluye productos como kumis, avena, leche achocolatada, yogures y crema de leche, que eran distribuidos tanto bajo marcas propias como a través de maquila para cadenas de supermercados.

Impacto para el sector lácteo y el mercado colombiano

La salida del negocio lácteo de Gloria Foods marca un cambio relevante en el sector, ya que el grupo había logrado consolidarse como uno de los jugadores internacionales dentro de la industria en Colombia. Antes de esta decisión, la compañía competía con empresas nacionales como Alpina, Alquería y otras firmas del sector.

La empresa había construido una infraestructura importante en el país, con plantas y una red de distribución que abastecía supermercados y cadenas de descuento.

Hay que recordar que la empresa fue multada por la Superintendencia de Industria y Comercio, junto a otras cuatro empresas de leche, por “una ventaja competitiva significativa como resultado de la violación de las normas que prohíben la adición de lactosuero a la leche en cualquier etapa de la cadena de producción”.

Le puede interesar: Alza de venta de tiquetes aéreos a Colombia: estos son los países que más visitan el país

Algarra, una de las más reconocidas, fue fundada en 1952 y durante décadas tuvo una fuerte presencia en Bogotá y Cundinamarca, mientas que Lechesan fue fundada en 1957 y fue pionera en la pasteurización de la leche.

El Grupo Gloria ingresó al mercado colombiano en 2004 cuando adquirió la leche Algarra y en 2014 Lechesan, lo que le permitió entrar a competir en el sector lácteo nacional.

Años después, el conglomerado reforzó su operación con la adquisición de marcas como California, ampliando su portafolio de bebidas y derivados lácteos en diferentes regiones del país.

Ante la noticia, distintos gremios han manifestado su preocupación ante posibles despidos en la planta de Cogua y el futuro de sus empleos.