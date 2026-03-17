La dura carta de un grupo de sacerdotes al arzobispo saliente de Bucaramanga. ¿Qué dicen?

Bucaramanga

En “una carta abierta de algunos sacerdotes del Presbiterio a monseñor Ismael Rueda Sierra”, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Bucaramanga, se hacen críticas a la gestión del alto prelado de la iglesia católica.

Bajo la cita bíblica, “la verdad os hará libres”, los remitentes quienes firman solo como “sacerdotes de la Arquidiócesis de Bucaramanga”, hablan de hechos como la falta de comunicación del alto prelado con los curas en un párrafo titulado “El silencio como síntoma de un presbiterio herido”.

“No podemos callar ante el hecho de que nuestra Iglesia Particular haya sido sumergida en silencio profundo, que no es expresión de paz, sino el resultado de un temor latente”, se consigna en la carta.

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Los remitentes hablan además de “la desfiguración institucional por falta de comunicación”. Dicen que “en ausencia de canales oficiales claros y de un diálogo sincero entre el Pastor y el Presbiterio, el espacio ha sido ocupado por la cultura del rumor, el chisme y en ocasiones, la difamación”.

En la misiva hablan también de “opacidad en la administración de los bienes eclesiales”. Aseguran que “hemos echado de menos la rendición de cuentas. El clero ha permanecido al margen de los balances financieros claros sobre el uso y destino de los bienes de nuestra iglesia”, dicen.

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Como conclusión, en la carta, el grupo de sacerdotes anónimos dicen que “la intención no es juzgar su fuero interno, sino manifestar el sentir de un sector del clero que ha caminado en la periferia de su afecto administrativo”.

Monseñor está por irse ya que el Papa León XIV designó a su sucesor, Luis Augusto Campo Flórez quien asume el 18 de abril.