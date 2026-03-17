Alcaldía de Bucaramanga abre convocatoria para realizar matrimonios colectivos

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga anunció que el próximo 15 de mayo, en el marco del día de la familia, se estará realizando la primera ceremonia de matrimonios colectivos, una estrategia con la que buscan que la familia sea la base del desarrollo social de la ciudad.

El secretario de desarrollo social, Iván Torres, indicó que está abierta la convocatoria para la ciudadanía que se quiera casar durante esta jornada y que por diferentes razones no lo había podido hacer. Agregó que esta jornada será gratuita y puede ser para parejas heterosexuales u homosexuales.

"Esto entendiendo que el núcleo fundamental de Bucaramanga es la familia. Por eso, con esto queremos no solo cumplir el sueño de muchas familias que por condiciones económicas o cierto grado de vulnerabilidad nunca han podido cumplir, sino también rescatar principios y valores. Vamos a fortalecer la familia y vamos a formalizar el compromiso“, señaló el secretario Torres.

Son en total 100 cupos y las parejas deberán cumplir con los requisitos que son: vivir en Bucaramanga, tener Sisbén IV entre A01 y C18, estar afiliados al régimen subsidiado de salud, ser mayores de edad, no ser pensionados ni cotizantes, presentar recibo de servicios públicos.

Quienes ser quieran inscribir para participar en esta jornada lo pueden hacer dando clic aquí.