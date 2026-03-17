EPS santandereana es la mejor calificada del país, ¿Cuál es?

Bucaramanga

En medio de los retos que enfrenta el sistema de salud en Colombia, la EPS santandereana SaludMía fue reconocida como la entidad con mayor nivel de satisfacción de usuarios en el país, de acuerdo con el último informe del Sistema de Evaluación y Calificación de Actores 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Según el reporte, el 97% de los usuarios calificó positivamente su experiencia con los servicios de la EPS, mientras que el 98% aseguró que la recomendaría a familiares y amigos. Esta cifra se convierte en la más alta entre las 26 EPS evaluadas a nivel nacional, evidenciando altos niveles de confianza en la entidad.

El informe también destaca que SaludMía se encuentra entre las dos EPS vigentes con menor tasa de reclamos en salud, un indicador clave en la medición de la calidad del servicio.

¿Qué explica este alto nivel de satisfacción?

María Eugenia Becerra, gerente de la entidad, señaló que este reconocimiento refleja el compromiso del equipo humano y de la red prestadora de servicios. “Este resultado confirma que nuestro trabajo se traduce en bienestar para los afiliados. Seguiremos fortaleciendo una atención cercana, oportuna y de calidad”, afirmó.

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Actualmente, SaludMía cuenta con más de 75.000 afiliados en el área metropolitana de Bucaramanga, donde ha consolidado un modelo de atención enfocado en la prevención y el acompañamiento permanente.

¿Cuál es el modelo de atención?

Según la entidad de salud, en su enfoque priorizan la promoción de hábitos saludables, el seguimiento continuo a los pacientes y la anticipación a la enfermedad, “con el médico familiar como figura central en la coordinación del cuidado integral”.

Además, aseguran desde la EPS, que han orientado sus esfuerzos a facilitar el acceso a los servicios de salud y reducir barreras administrativas, lo que ha contribuido a mejorar la experiencia de los usuarios.

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Los resultados del informe se basan en una encuesta aplicada entre el 15 de septiembre y el 21 de diciembre de 2025, con 18.639 contactos efectivos en seis regiones del país, lo que permitió una medición representativa de la percepción de los usuarios del sistema de salud.

Con esta medición la EPS santandereana proyecta su consolidación como referente nacional en satisfacción de usuarios.