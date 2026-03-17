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17 mar 2026 Actualizado 18:05

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Política

“Ley Diógenes Quintero”: proponen nombrar así la prórroga de los PDET en su homenaje

La iniciativa busca rendir homenaje al excongresista y reconocer su legado en la construcción de paz y el desarrollo territorial en las regiones más afectadas por el conflicto.

“Ley Diógenes Quintero”: proponen nombrar así la prórroga de los PDET en su homenaje

“Ley Diógenes Quintero”: proponen nombrar así la prórroga de los PDET en su homenaje

Los miembros de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes propusieron que la ley que prorroga por 10 años los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) sea denominada “Ley Diógenes Quintero”, en reconocimiento a su papel en la consolidación de estas iniciativas clave para el país.

La representante electa, Diana Riveros, esposa de Diógenes Quintero, aseguró que algunos congresistas ya se refieren a la iniciativa como “la Ley Diógenes”.

Riveros explicó que el objetivo es exaltar el aporte del exrepresentante en la implementación de una política fundamental para el desarrollo rural y la construcción de paz en las zonas más golpeadas por el conflicto armado.

La congresista también subrayó la importancia de garantizar la continuidad de los PDET, al considerar que representan una oportunidad para cerrar brechas históricas. “Va a haber una inversión gigantesca, significativa, muy importante, y vamos a ver que realmente llegue desarrollo a estos territorios tan golpeados”, afirmó.

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