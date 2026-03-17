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17 mar 2026 Actualizado 21:18

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Bogotá

Giro inesperado en caso de David Felipe Acosta: Policía descarta secuestro y tiene otra versión

Según la Policía, David Felipe Acosta tomó la decisión de salir de Bogotá bajo sus propios medios y voluntariamente.

Giro inesperado en caso de David Felipe Acosta: Policía descarta un secuestro y tiene otra versión

Giro inesperado en caso de David Felipe Acosta: Policía descarta un secuestro y tiene otra versión

En las últimas horas se conoció que David Felipe Acosta, quien estaba desaparecido desde el 1 marzo, fue hallado con vida. Su familia aseguró a Caracol Radio que el joven de 27 años fue secuestrado, sin embargo, la Policía desmintió esa versión.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, dijo que “dentro de la investigación se descarta que se tratara de un secuestro o paseo millonario”.

Asimismo, la Policía indicó que una vez conoció la denuncia de la desaparición de David Felipe Acosta, activó los mecanismos de búsqueda urgente por parte de la SIJIN.

Además, el comandante de la Policía afirmó que “se pudo establecer que el ciudadano tomó la decisión de salir de Bogotá bajo sus propios medios y voluntariamente“. Del mismo modo, aclaró que la familia nunca recibió llamadas extorsivas.

David Felipe Acosta desapareció el 1 de marzo

Desde el 1 de marzo no se tenían pistas sobre David Felipe Acosta, un ingeniero de Petróleos que venía trabajando con una multinacional de seguros. Desde ese momento, se inició una búsqueda para dar con el paradero del joven.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

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