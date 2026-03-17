Gas domiciliario llegará a mil hogares rurales de Piedecuesta

Un total de 1.066 familias del sector rural de Piedecuesta accederán por primera vez al servicio de gas domiciliario, gracias a un proyecto con el que buscan mejorar las condiciones de vida en varias veredas y sectores vulnerables del municipio.

La iniciativa, según la alcaldía municipal, permitirá que hogares que actualmente dependen de cilindros de gas o del uso de leña, puedan contar con una alternativa más segura, económica y sostenible para la preparación de sus alimentos.

El alcalde de Piedecuesta, Óscar Javier Santos Galvis, aseguró a los ciudadanos que esta obra hace parte de los compromisos adquiridos con las comunidades rurales y busca cerrar brechas entre el campo y la ciudad.

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Según explicó el jefe de la Oficina Asesora de Planeación, César Toloza, las obras comenzarán en abril de este año y tendrán un tiempo aproximado de ejecución de un año. El proyecto se desarrollará con la empresa Proviservicios.

“Actualmente muchas familias pagan cerca de 140 mil pesos por un cilindro de gas que en ocasiones solo alcanza para algunas semanas. Con el nuevo sistema de gas domiciliario, el costo mensual del servicio sería cercano a los 30 mil pesos”, según César Toloza, representará un alivio económico para los hogares beneficiados.

¿De dónde salen los recursos para esta obra?

Para el desarrollo de este proyecto, el municipio realizará un aporte cercano a los 300 millones de pesos a través del impuesto de intervención del espacio público, además del acompañamiento en la gestión técnica y financiera del proyecto.

Entre las veredas beneficiadas se encuentran Granadillo, Faltriquera, La Mata y Menzuly, así como familias de sectores como Altos de la Cuesta, El Cobre, El Limonal, Altos de la Mata, Mata Baja, Las Rosas, Menzuly Chiquito, Meseta Grande y San Luis.

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Líderes comunitarios, señalaron que el acceso al gas domiciliario mejorará la seguridad en los hogares y reducirá los gastos asociados a la compra frecuente de pipetas o al uso de leña.

La Alcaldía de Piedecuesta también mencionó otros proyectos en marcha, como 66 convenios solidarios para la construcción de placa huella en veredas, la intervención de más de 30 calles en la ciudad y el mejoramiento de más de 20 escenarios deportivos.