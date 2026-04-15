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16 abr 2026 Actualizado 00:33

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Comenzaron los trabajos en la segunda fase de recuperación del parque El Lago en Floridablanca

La primera parte será entregada en diciembre del 2026.

Comenzaron los trabajos en la segunda fase de recuperación en el parque El Lago

Comenzaron los trabajos en la segunda fase de recuperación en el parque El Lago

Comenzaron los trabajos en la segunda fase de recuperación en el parque El Lago

Bucaramanga

Continúan los avances en la obra de recuperación del parque El Lago por parte de una empresa privada, ya se completó la primera fase y comenzó la segunda que es en donde se revisarán las tuberías y las fuentes hídricas para su funcionamiento.

Herwing Peña, gerente de la Lotería de Santander, que el dueño del predio en donde está el parque confirmó que “parte de la fase número dos es la revisión hidráulica. Esto quiere decir que es cada flujo de agua, tuberías subterráneas y tuberías expuestas. Y es la parte más crítica de todo el proyecto”.

Agregó que se está verificando que no se presente ningún tipo de filtración que pueda afectar el proyecto en un futuro y esta fase tardaría unos tres meses en estar lista.

“Esa fase hidráulica puede ir entre 3 a 4 meses, se espera. Sin embargo, mientras que se finaliza esa parte, puede van a ir trabajando en otras áreas que permiten simultáneamente poder ser adelantadas. Nosotros esperamos que la totalidad del parque vaya a estar entre septiembre y octubre del 2027″, agregó el gerente.

Se espera que el proyecto en su primera etapa sea entregado en diciembre del 2026.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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