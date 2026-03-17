El cierre de la compañía peruana Gloria tendrá efectos en Santander. ¿Cuáles?

Fredy Mateus, productor lácteo de Cimitarra, Santander analiza efectos del cierre de la planta de Gloria en Cogua, Cundinamarca

Bucaramanga

El anuncio de la suspensión de operaciones de la planta de la compañía peruana Gloria en Cundinamarca tendrá un efecto directo sobre el negocio de la venta de leche en Santander.

Fredy Mateus, productor lechero de Cimitarra explicó en Caracol Radio que el problema radica en que Gloria dejará de comprar 500 mil litros del alimento en regiones del centro del país.

El primer efecto será una sobreproducción de leche lo cual repercutirá en los hatos de Santander y en general, en el mercado lácteo en Colombia.

El señor Mateus pronostica una reducción en la cotización del producto en el país, más cuando desde el inicio del año se inició la importación masiva de leche en polvo en virtud del Tratado de Libre Comercio, TLC con Estados Unidos.

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Las asociaciones de lecheros en Santander aclaran que Gloria no compra en la región; la mayor parte de la producción es adquirida por Freskaleche y una empresa que gana terreno, Indunilo indicó Fredy Mateus, gerente de la Cooperativa de Lecheros de García Rovira.

Lechesan, la marca que desaparece

El cierre de la planta productora de Gloria en Cogua supone sí, la desaparición de una marca ligada a la tradición empresarial de Santander, como quiera que Lechesan fue una compañía creada en 1971 en Bucaramanga.

La empresa fue una iniciativa de hombres de negocios como Julio Martín Acevedo, Zoilo Santamaría Otero, Emilio Suárez, y Pedro Serrano.

Luego, la compañía fue adquirida por la familia Serrano Pinto. En 2014, el grupo Gloria del Perú compró el negocio. La empresa tuvo la planta de pasteurización a un costado de la autopista entre Floridablanca y Bucaramanga.