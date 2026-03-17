Fuerte choque entre Procuradora Ambiental de Boyacá y el gobernador, Carlos Amaya

Tunja

Durante la instalación de la mesa de diálogo con la Federación Nacional de Campesinos Parameros, junto a las ministras de Ambiente, Irene Vélez, la de Agricultura, Martha Carvajalino, voceros de la Agencia Nacional de Tierras, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya advirtió del riesgo que podría tener la posibilidad de un acuerdo con los campesinos que hicieron paro en 2025 si los colombianos llegan a elegir un gobierno de derecha.

“Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero parece que están soplando mucho los vientos de la derecha acá en Boyacá. Yo recientemente vi una encuesta donde quedé asombrado, pues Norte y Gutiérrez, además, ya que pasaron elecciones de congreso, vimos que allá en todos los pueblos excepto dos ganó la derecha y yo sí creo que hay que aprovechar este momento para negociar y acordar, porque el nuevo gobierno si es de derecha, olvidémonos que ahí se va a lograr algo, ahí lo único que va a haber es represión, represión, represión y bolillo por montón”.

Advirtió el mandatario que las resoluciones que se tomaron y que están afectando a los campesinos de ladera fueron expedidas en gobiernos de derecha.

“Estamos sentados en esta mesa a causa de decisiones, inconsultas de gobiernos de derecha que afectaron a todos los campesinos de la alta ladera y que con este gobierno se ha intentado resolver el problema, que no es fácil. Yo espero que la voluntad de hoy pueda permitirnos encontrar un camino de solución y que podamos llegar a acuerdos pronto con este gobierno que tiene toda la voluntad de llegar a acuerdos”.

Minutos después de esta intervención la Procuradora Ambiental, Minero - Energética y Agraria de Boyacá, Alicia López Alfonso, intervino haciendo un llamado para evitar mencionar partidos políticos.

“Quiero hacer con el debido respeto de todos quiero hacer un llamado para que evitemos hacer menciones a sectores de derechas, sectores de izquierdas, sectores de centro, porque aquí estamos en un proceso de construcción para un territorio y en ese proceso de construcción debemos ser absolutamente claro, respetando la ideología, la creencia, la posición de unos y de otros. Entonces yo hago un llamado, señor gobernador, perdóneme, pero tenemos que en este escenario ser absolutamente claros porque en la diferencia se construye con el respeto y con absolutamente todas las posiciones. Entonces es el llamado a que evitemos hacer indicaciones claras, entendemos su posición”.

El gobernador Amaya interrumpió a la procuradora y advirtió que, “no voy a permitir que usted defina que debo decir, me perdona, pero yo digo lo que digo porque es así. Estos problemas los tenemos por gobiernos de derecha, punto, eso es una realidad y un hecho fáctico que no voy a ocultar en una mesa de negociación y digo que este gobierno ha querido y tiene la voluntad de avanzar, que hay que aprovechar y que, si llega otro gobierno de derecha, eso no va a pasar. Ningún Gobierno de derecha ha negociado porque además causaron el problema. Que yo no pueda decir eso como gobernador, porque además es un hecho cierto, pues prefiero que me inhabilite la procuraduría porque es la causa del problema, una decisión política de una tendencia política”.