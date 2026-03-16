Gobernación advierte incremento en los gastos administrativos de la CDMB y caída en las utilidades.

Bucaramanga

En la mañana de este lunes 16 de marzo se llevó a cabo la asamblea ordinaria de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga citada por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, en su calidad de presidente del consejo directivo, sin embargo no asistió ni el director ni el secretario de la CDMB.

La semana anterior, el director de la corporación, Juan Carlos Reyes, había citado a una asamblea extraordinaria en donde se habían revisado ya algunos puntos e incluso se eligieron los alcaldes que harán parte del próximo consejo directivo, sin la presencia de la gobernación ni sus representantes.

Tras la más reciente jornada, en dónde hubo quorum, el mandatario de los santandereanos advirtió que se presentaron varias inquietudes sobre el funcionamiento de la corporación y aseguró que se espera una pronta respuesta del director en una próxima asamblea extraordinaria que se va a citar para los próximos días.

“Se determinaron algunos puntos que de deben ser explicados a la asamblea. Uno de ellos es la disminución de la utilidad neta de $45.000.000 pesos a $14.000.000 de pesos con respecto al 2024. Nos parece que es una reducción muy grande que debe ser explicada no solo a la a la asamblea corporativa, sino también a los Santanderinos", señaló el gobernador Díaz Mateus.

También se refirió al incremento significativo en los gastos administrativos en el último año, “detectamos un aumento en los gastos administrativos de 47% que también debe ser explicado a la asamblea corporativa y encontramos un aumento del gasto público en el 381%. Es un aumento desmesurado que está principalmente en los estudios y proyectos y consultorías que la asamblea corporativa requiere que se expliquen”, agregó el mandatario.

Sobre la elección de los alcaldes que harán parte del consejo directivo, dijo el mandatario que está a la espera del acto administrativo pues una demanda de nulidad podría tumbarlos y de tal manera se elegirían nuevamente en una asamblea citada por él como presidente de este consejo.