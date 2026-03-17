Continúan las protestas, pero se mantiene el paso en la vía Bucaramanga – Bogotá

Aunque las protestas por el estado de la vía continúan, se mantiene la movilidad en el corredor Bucaramanga – Bogotá tras un acuerdo entre autoridades y líderes de la manifestación.

La decisión se dio luego de un Puesto de Mando Unificado (PMU) realizado en el municipio de Curití, en el que participaron delegados del Instituto Nacional de Vías (Invías), autoridades locales, la Personería y voceros de la comunidad.

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El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, explicó que se acordó avanzar en un espacio de concertación para atender las peticiones de los manifestantes.

“Se acordó realizar una reunión el próximo 25 de marzo para continuar la mesa de diálogo y revisar las solicitudes relacionadas con el mantenimiento de la Ruta de los Comuneros”, señaló el funcionario.

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Según indicó, mientras avanzan las conversaciones, no habrá bloqueos en la vía y las talanqueras se mantendrán levantadas, garantizando el paso de vehículos.

Las autoridades señalaron que el objetivo es avanzar en reuniones técnicas con Invías que permitan encontrar soluciones frente al estado de la vía, mientras se mantiene el acompañamiento institucional al proceso.