🔴EN VIVO Man.City vs. Real Madrid: City busca el milagro ante un Real Madrid encendido
Tras el 3-0 en la ida, los ingleses apelan a su fortaleza en casa, mientras los blancos quieren sellar su paso a cuartos.
El partido de vuelta promete emociones fuertes luego del contundente 3-0 que consiguió el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un resultado que dejó la serie muy inclinada a favor del conjunto español. Con esa ventaja, los blancos llegan con confianza y con la posibilidad de cerrar la clasificación si mantienen el orden y la efectividad.
Sin embargo, el Manchester City no baja los brazos. El equipo dirigido por Pep Guardiola buscará hacerse fuerte en casa, donde ya ha demostrado que puede complicar a cualquier rival, con la obligación de salir a atacar desde el primer minuto.
En cuanto al presente, los ingleses vienen de empatar 1-1 ante West Ham y se mantienen en la pelea por la Premier League, mientras que el Real Madrid llega motivado tras golear 4-1 al Elche y seguir de cerca la cima en LaLiga.
La serie parece encaminada, pero en el fútbol nada está escrito: el City va por la hazaña y el Madrid por confirmar su favoritismo.
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido:
Cambios en el City
Erling Haaland por Omar Marmoush
Pase filtrado
Vinicius estaba fuera de juego.
Sigue atacando
El City mantiene al Madri metido en su área en este inicio.
Solo delante del arco
Falla Vinicius delante del arco.
Inicia el segundo tiempo
Ya rueda el balón.
Finaliza el primer tiempo
Man.City 1-1 Real Madrid.
Tiempo adicional
Se sumarán tres minutos.
GOOOOOOOL DEL MAN.CITY
Erling Haaland ANOTA LUEGO DE UNA SERIE DE REBOTES EN EL ÁREA PEQUEÑA.
Oportunidad del Madrid
La tuvo Brahim Díaz.
El city se encierra atrás
Madrid se aníma a presionar.
Baja el ritmo los ataques del City
El Real Madrid sostuvo bien los prineros minutos.
No bajan los brazos
El city sigue atacando no deja de presionar.
GOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID
Vinicius Jr. anota el penal.
Expulsión el el City
Penal a favor del Real Madrid.
Oportunidad clara
Palo del Real Madrid pero estaba en fuera de juego.
El Madird quiere juntar pases
El city preciona en área contraria.
El contra golpe
El Real Madrid bisca salir jugando con los balonazos.
No lográn jutar pases
El madrid se ve acorralado.
Primer tiro de esquina
Ataca sin frenar el City,
Inicia el partido
Ya rueda el balón.