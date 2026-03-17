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17 mar 2026 Actualizado 21:18

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Champions League

🔴EN VIVO Man.City vs. Real Madrid: City busca el milagro ante un Real Madrid encendido

Tras el 3-0 en la ida, los ingleses apelan a su fortaleza en casa, mientras los blancos quieren sellar su paso a cuartos.

MANCHESTER, ENGLAND - MARCH 17: Supporters wait for the team bus arrival prior to the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between Manchester City FC and Real Madrid CF at City of Manchester Stadium on March 17, 2026 in Manchester, England. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images) / Alex Pantling - UEFA

MANCHESTER, ENGLAND - MARCH 17: Supporters wait for the team bus arrival prior to the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between Manchester City FC and Real Madrid CF at City of Manchester Stadium on March 17, 2026 in Manchester, England. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

El partido de vuelta promete emociones fuertes luego del contundente 3-0 que consiguió el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un resultado que dejó la serie muy inclinada a favor del conjunto español. Con esa ventaja, los blancos llegan con confianza y con la posibilidad de cerrar la clasificación si mantienen el orden y la efectividad.

Sin embargo, el Manchester City no baja los brazos. El equipo dirigido por Pep Guardiola buscará hacerse fuerte en casa, donde ya ha demostrado que puede complicar a cualquier rival, con la obligación de salir a atacar desde el primer minuto.

En cuanto al presente, los ingleses vienen de empatar 1-1 ante West Ham y se mantienen en la pelea por la Premier League, mientras que el Real Madrid llega motivado tras golear 4-1 al Elche y seguir de cerca la cima en LaLiga.

La serie parece encaminada, pero en el fútbol nada está escrito: el City va por la hazaña y el Madrid por confirmar su favoritismo.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido:

Hay nuevos mensajes
60'

Cambios en el City

Erling Haaland por Omar Marmoush

55'

Pase filtrado

Vinicius estaba fuera de juego.

51'

Sigue atacando

El City mantiene al Madri metido en su área en este inicio.

48'

Solo delante del arco

Falla Vinicius delante del arco.

Inicia el segundo tiempo

Ya rueda el balón.

Finaliza el primer tiempo

Man.City 1-1 Real Madrid.

45'

Tiempo adicional

Se sumarán tres minutos.

42'

GOOOOOOOL DEL MAN.CITY

Erling Haaland ANOTA LUEGO DE UNA SERIE DE REBOTES EN EL ÁREA PEQUEÑA.

38'

Oportunidad del Madrid

La tuvo Brahim Díaz.

33'

El city se encierra atrás

Madrid se aníma a presionar.

29'

Baja el ritmo los ataques del City

El Real Madrid sostuvo bien los prineros minutos.

26'

No bajan los brazos

El city sigue atacando no deja de presionar.

22'

GOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID

Vinicius Jr. anota el penal.

20'

Expulsión el el City

Penal a favor del Real Madrid.

19'

Oportunidad clara

Palo del Real Madrid pero estaba en fuera de juego.

15'

El Madird quiere juntar pases

El city preciona en área contraria.

11'

El contra golpe

El Real Madrid bisca salir jugando con los balonazos.

8'

No lográn jutar pases

El madrid se ve acorralado.

3'

Primer tiro de esquina

Ataca sin frenar el City,

Inicia el partido

Ya rueda el balón.

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