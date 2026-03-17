🔴EN VIVO Man.City vs. Real Madrid: City busca el milagro ante un Real Madrid encendido

MANCHESTER, ENGLAND - MARCH 17: Supporters wait for the team bus arrival prior to the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between Manchester City FC and Real Madrid CF at City of Manchester Stadium on March 17, 2026 in Manchester, England. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images) / Alex Pantling - UEFA

El partido de vuelta promete emociones fuertes luego del contundente 3-0 que consiguió el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un resultado que dejó la serie muy inclinada a favor del conjunto español. Con esa ventaja, los blancos llegan con confianza y con la posibilidad de cerrar la clasificación si mantienen el orden y la efectividad.

Sin embargo, el Manchester City no baja los brazos. El equipo dirigido por Pep Guardiola buscará hacerse fuerte en casa, donde ya ha demostrado que puede complicar a cualquier rival, con la obligación de salir a atacar desde el primer minuto.

En cuanto al presente, los ingleses vienen de empatar 1-1 ante West Ham y se mantienen en la pelea por la Premier League, mientras que el Real Madrid llega motivado tras golear 4-1 al Elche y seguir de cerca la cima en LaLiga.

La serie parece encaminada, pero en el fútbol nada está escrito: el City va por la hazaña y el Madrid por confirmar su favoritismo.

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