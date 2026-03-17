¿Cuál será el rival del Luis Suárez y el Sporting de Lisboa en cuartos de Champions League?

El Sporting de Lisboa, donde juega el colombiano Luis Javier Suárez , ya conoce su rival para los cuartos de final de la UEFA Champions League: será el Arsenal, uno de los equipos más sólidos del torneo y firme candidato al título.

El conjunto portugués llega a esta instancia tras protagonizar una de las remontadas más destacadas de la competición. Luego de caer en la ida, logró imponerse con autoridad en casa frente al Bodo/Glimt, mostrando carácter, contundencia ofensiva y una gran conexión colectiva. En ese proceso, Luis Javier Suárez tuvo un papel importante en el frente de ataque, consolidándose como una de las figuras del equipo en este camino europeo.

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Ahora, el reto será mucho mayor. El Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, viene de eliminar al Bayer Leverkusen con una serie bien gestionada, en la que supo aprovechar su localía y demostrar equilibrio en todas sus líneas. El equipo inglés, además, lidera la Premier League y busca hacer historia en Europa, donde nunca ha logrado levantar el trofeo.

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El enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final. El partido de ida se disputará entre el 7 y 8 de abril en el estadio José Alvalade, en Lisboa, donde el Sporting intentará sacar ventaja. La vuelta se jugará el 14 o 15 del mismo mes en Londres, un escenario siempre complicado.

Para el Sporting de Lisboa y Luis Javier Suárez, esta serie representa una oportunidad única de seguir haciendo historia y consolidarse como la gran revelación del torneo.