Derriban jarillones irregulares que mantenían aguas represadas en Cereté, Córdoba

Montería

A través de un comunicado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) informaron que “para atender la emergencia climática que ha afectado al departamento de Córdoba, el Gobierno Nacional avanza en la ciénaga de Corralito, en el municipio de Cereté, en un proceso que articula la recuperación ambiental del sistema de humedales del Bajo Sinú con la entrega de tierras a comunidades campesinas de la región”.

En este contexto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, visitó el municipio de Cereté y la ciénaga de Corralito en atención a las acciones orientadas a restablecer los flujos naturales del agua en el sistema de humedales del Bajo Sinú.

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“Durante años, en esta zona se construyeron jarillones de manera irregular que interrumpieron el flujo natural del agua entre el río Sinú y la Ciénaga de Corralito, alterando el funcionamiento del ecosistema y aumentando la vulnerabilidad del territorio frente a las inundaciones”, se informó.

“Tras el proceso de deslinde adelantado en 2024 y con los insumos técnicos y jurídicos entregados por el sector ambiental y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del río Sinú y del San Jorge (CVS), el Puesto de Mando Unificado tomó la decisión de desmontar una infraestructura ilegal (jarillón) que interrumpía el flujo natural del agua”, puntualizó.

En ese sentido, se detalló que “durante la intervención se realizó la apertura del jarillón norte, de aproximadamente 1,2 kilómetros de longitud, mediante cuatro secciones ejecutadas con maquinaria amarilla. Estas aperturas permitieron restablecer de manera efectiva el flujo natural del agua entre el río Sinú y la Ciénaga de Corralito, sin generar afectaciones para las comunidades aledañas y garantizando la recuperación de la funcionalidad ecológica del ecosistema”.

Al tiempo, se precisó que este tipo de intervención permitiría equilibrar gradualmente los niveles de agua a ambos lados de la estructura, favoreciendo la recuperación de la dinámica natural de las ciénagas.

Entrega de tierras:

La ministra de Ambiente resaltó que las acciones conjuntas con el director de la ANT, Juan Felipe Harman, permitieron que se adjudicaran dos bienes rurales de 105,52 y 83,94 hectáreas a las asociaciones campesinas Apacis, Asoparcer y Asopico. “Uno de estos predios colinda directamente con la ciénaga de Corralito y había permanecido durante años ocupado por estructuras criminales”.

“En el Bajo Sinú estamos comenzando a abrir nuevamente los caminos del agua. Durante décadas se levantaron barreras que interrumpieron el flujo natural entre el río Sinú y la ciénaga de Corralito, afectando el equilibrio del ecosistema y las condiciones de vida de las comunidades campesinas y pescadoras. Con estas acciones avanzamos en la reforma rural anfibia, que busca devolverle al agua su espacio natural y garantizar a los campesinos el acceso a las ciénagas para sus actividades tradicionales de pesca y a la tierra que durante décadas les fue despojada”, señaló la ministra (e) Irene Vélez Torres.

En ese mismo sentido, el director Juan Felipe Harman explicó que el proceso buscaría recuperar espacios estratégicos del sistema de ciénagas para las comunidades del territorio.

“La estrategia no se limita únicamente a la demolición de estructuras. El objetivo más amplio es recuperar zonas de uso público dentro del sistema de ciénagas, particularmente los llamados playones y terrenos comunales, que cumplen un papel clave en la regulación hídrica del territorio”, afirmó el director de la Agencia Nacional de Tierras.

Finalmente, se informó que “las acciones adelantadas hacen parte de una estrategia más amplia del Gobierno Nacional para recuperar el funcionamiento ecológico del Bajo Sinú, prevenir nuevas emergencias por inundaciones, y garantizar justicia ambiental y social para las comunidades del territorio”.

Cabe recordar que las inundaciones dejaron más de 180.000 personas damnificadas en el departamento de Córdoba.