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Debate Briceño - Ocampo: ¿Hay derroche de recursos en RTVC por compra de trago y cenas?

Los representantes Daniel Briceño (electo) y Alejandro Ocampo debatieron en los micrófonos de 6AM W acerca de las denuncias que se hicieron del supuesto derroche de recursos en RTVC para la compra de trago y el pago de cenas.

Escuche el debate completo aquí:

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