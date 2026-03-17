Debate Briceño - Ocampo: ¿Hay derroche de recursos en RTVC por compra de trago y cenas?
Debate Briceño - Ocampo: ¿Hay derroche de recursos en RTVC por compra de trago y cenas?
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Los representantes Daniel Briceño (electo) y Alejandro Ocampo debatieron en los micrófonos de 6AM W acerca de las denuncias que se hicieron del supuesto derroche de recursos en RTVC para la compra de trago y el pago de cenas.
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