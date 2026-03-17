Exejecutivo de Chevron, aconsejó a la CIA para que Delcy Rodríguez asumiera el poder en Venezuela

Ali Moshiri, ex ejecutivo de Chevron, aconsejó a la CIA para que Delcy Rodríguez asumiera el poder en Venezuela. cortesía: REdes Sociales

Ali Moshiri, un ex alto ejecutivo de Chevron y con décadas de experiencia en Venezuela, según el The Wall Street Journal habría sido consultado por la CIA sobre quién debería liderar el país tras la salida de Nicolás Maduro.

Según el medio, la agencia de inteligencia estadounidense acudió a Moshiri en los meses previos al operativo impulsado por la administración de Donald Trump, el pasado 3 de enero.

El empresario, que dirigió las operaciones de Chevron en el país más de diez años, habría recomendado considerar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como una figura viable para estabilizar Venezuela.

Según el artículo, Moshiri habría advertido que la oposición liderada por María Corina Machado no contaba con la capacidad para garantizar gobernabilidad y que respaldarla podría derivar en un escenario similar al de conflictos prolongados como el de Irak.

En este contexto, el futuro del sector energético aparece como un punto central. Según el Wall Street Journal, Chevron podría beneficiarse significativamente, al ser una de las pocas grandes petroleras estadounidenses que se mantuvo en el país.