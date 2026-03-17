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Controladores alertan saturación del espacio aéreo de Bogotá y El Dorado tras incidentes en pistas

La Asociación Colombiana de Controladores Aéreos (ACDECTA), presidida por Alexander Pérez, expresó su profunda preocupación ante una serie de incidentes recientes que involucran helicópteros militares sobrevolando la pista del Aeropuerto Internacional El Dorado.

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