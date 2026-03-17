Controladores alertan saturación del espacio aéreo de Bogotá y El Dorado tras incidentes en pistas
Alexander Pérez, presidente de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos (ACDECTA), expresó su preocupación en el control aéreo por incidentes con helicópteros militares en El Dorado
Controladores alertan saturación del espacio aéreo de Bogotá y El Dorado tras incidentes en pistas
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La Asociación Colombiana de Controladores Aéreos (ACDECTA), presidida por Alexander Pérez, expresó su profunda preocupación ante una serie de incidentes recientes que involucran helicópteros militares sobrevolando la pista del Aeropuerto Internacional El Dorado.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...