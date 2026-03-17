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17 mar 2026 Actualizado 17:59

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Controladores alertan saturación del espacio aéreo de Bogotá y El Dorado tras incidentes en pistas

Alexander Pérez, presidente de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos (ACDECTA), expresó su preocupación en el control aéreo por incidentes con helicópteros militares en El Dorado

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Maria José Castro

La Asociación Colombiana de Controladores Aéreos (ACDECTA), presidida por Alexander Pérez, expresó su profunda preocupación ante una serie de incidentes recientes que involucran helicópteros militares sobrevolando la pista del Aeropuerto Internacional El Dorado.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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