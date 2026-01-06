Latam Airlines refuerza red internacional con más vuelos a EE.UU. y Curazao

ECONOMÍA

La aerolínea LATAM Airlines Colombia inicia el 2026 fortaleciendo su apuesta internacional desde el país, con más vuelos a Estados Unidos y el Caribe, nuevas opciones de conexión vía Brasil y la integración de un acuerdo de código compartido con Lufthansa, con el objetivo de ofrecer a los pasajeros más destinos, flexibilidad y una red global más robusta.

Le puede interesar DIAN podría embargar su cuenta de Nequi y Daviplata por esta razón: Casos en los que aplica

La aerolínea duplicará sus frecuencias en la ruta Bogotá–Orlando, que pasará de siete a 14 vuelos semanales, incorporando una segunda frecuencia diaria y consolidando a Colombia como punto de conexión para pasajeros provenientes de Chile y Perú.

Asimismo, la ruta Bogotá–Curazao se mantendrá como operación permanente con tres frecuencias semanales, fortaleciendo la presencia de LATAM en el Caribe.

Según Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, estas iniciativas hacen parte de la estrategia del grupo para consolidar a Colombia como un mercado clave dentro de su red internacional, ofreciendo a los viajeros más alternativas de conexión y una experiencia de viaje más eficiente.

Adicionalmente, los pasajeros colombianos podrán acceder a nuevos destinos en Europa y África mediante conexiones en São Paulo, gracias a la apertura de las rutas Ámsterdam, Bruselas y Ciudad del Cabo, que LATAM Airlines Brasil comenzará a operar entre marzo y julio de 2026, con tiempos de conexión de hasta cuatro horas.

Estas decisiones se enmarcan en la optimización de la red regional del grupo, tras ajustes operativos derivados de la implementación de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) en Perú, lo que permitió redistribuir capacidades y fortalecer hubs estratégicos como Colombia.