Aida Quilcué le pidió a Álvaro Uribe no estigmatizar a los pueblos indígenas

La senadora y fórmula vicepresidencial de Aida Quilcué, compañera de fórmula de Iván Cepeda, envió un mensaje al expresidente Álvaro Uribe en el que le pidió no estigmatizar a los pueblos indígenas.

A través de un pronunciamiento, Quilcué cuestionó al exmandatario por sus posturas frente a las movilizaciones indígenas y recordó episodios del pasado: “¿Recuerda usted que, en 2008, en el marco de la Minga Indígena, sus declaraciones estigmatizantes e irresponsables solo generaron zozobra y gran dolor?”.

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La congresista defendió la Minga indígena, social y popular como una manifestación legítima, con profundas raíces culturales: “La minga es una expresión social, cultural y espiritual de nuestros pueblos. Pueblos dignos que no necesitan ser ‘de bien’, porque ya somos semilla de la tierra”.

En su mensaje, también advirtió sobre las consecuencias de ese tipo de discursos: “Sus estigmatizaciones hacia los pueblos indígenas y hacia la minga solo han traído episodios desastrosos en la historia de Colombia”.

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Finalmente, Quilcué reiteró el enfoque de su campaña junto a Cepeda: “Reiteramos que junto a Iván Cepeda caminaremos la minga y caminaremos la palabra para llegar a todas las regiones del país. ¡Llegó el tiempo de los pueblos y de las expresiones sociales!”.