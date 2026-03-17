Candidatos presidenciales mantendrán sus curules en el Senado durante sus campañas electorales

En medio del arranque de la campaña presidencial, los senadores Iván Cepeda, Paloma Valencia y Clara López confirmaron que no renunciarán a sus curules en el Congreso de la República.

A esta decisión se sumó también la candidata vicepresidencial Aída Quilcué, fórmula de Iván Cepeda, quien tampoco dejará su curul en el Senado.

Todo coincidieron en que pueden cumplir simultáneamente con sus responsabilidades legislativas y las actividades de campaña, sin afectar ninguna de las dos.

De hecho, la senadora Paloma Valencia aseguró que, por ahora, su prioridad es seguir cumpliendo con el mandato de los electores: “Depende de cómo esté la intensidad del Congreso, por ahora queremos venir acá, porque los colombianos nos eligieron”, dijo. Sin embargo, no descartó una eventual renuncia más adelante: “No lo descarto porque si el Congreso se pone muy intenso y uno tiene que hacer campaña, uno también tiene que honrar el trabajo que hay que hacer aquí”.

Por su parte, Clara López señaló: “Hay que cumplir ambos espacios, estaré presente en las sesiones, organizando una audiencia pública en la Comisión Primera y haciendo la gira nacional. El Senado se reúne dos o tres días por semana, tengo el resto para cumplir otras obligaciones”.

Finalmente, Iván Cepeda insistió en que su trabajo de campaña no va a afectar sus labores en el Congreso: “Estoy acostumbrado a hacer ambas cosas. Lo he hecho muchas veces, así que no tiene por qué ser así. Soy una persona muy responsable y cumplo el trabajo legislativo con todo el rigor y mi campaña es otra cosa”.

Incluso, también lanzó una pulla a la senadora Paloma Valencia y pidió que el Congreso no se convierta en escenario de confrontación electoral: “Espero que mis adversarios no tomen el Congreso como escenario de debate electoral (…) Invito a la candidata que a que respetemos el ámbito del Congreso y no lo utilicemos como escenario electoral”.