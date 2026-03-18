Encontronazo entre Paloma Valencia e Iván Cepeda por supuesto proselitismo al interior del Senado

Un fuerte encontronazo se vivió en la plenaria del Senado este martes 17 de marzo luego de que el senador y candidato presidencial Iván Cepeda hiciera un llamado a no convertir el Congreso en escenario de campaña electoral.

Esa pulla que, en principio, lanzó a su contradictoria Paloma Valencia, provocó una dura respuesta de ella.

“Que nos cuenten cómo entonces en este gobierno se están gastando 12 billones adicionales en nómina, empleo militante (…) contratan a la gente que ni siquiera trabaja para que voten por ellos, con la plata de todos los colombianos”, dijo ante el pleno del Senado.

Y también cuestionó los gastos en publicidad en medio de la ley de garantías: “Este gobierno se ha gastado 2 billones de pesos en eventos y publicidad, publicidad diciéndole a los colombianos que voten por el Pacto Histórico solapadamente, haciéndole trampa a la Constitución”.

Valencia también lanzó críticas en materia de seguridad y orden público a Iván Cepeda, su principal contendor político de cara, la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

“A mí sí me gustaría que el papá de la paz total nos explique cómo este país tiene 40 mil homicidios (…) por qué el secuestro ha crecido en más del 100% (…) por qué ha crecido en 80% la acción terrorista”.

Pues, en el mismo recinto del Senado, Cepeda respondió: “Eso que usted está haciendo es campaña electoral (…) lo encubre como una constancia, pero es campaña electoral”.

Y arremetió contra Valencia y el Centro Democrático: “Es una campaña sucia, a base de mentiras, a base de calumnias, que es lo único que ustedes saben hacer”.