Víctimas de la masacre en Titiribí fueron sacadas de la finca engañadas; dos ya están identificados

Titiribí- Antioquia

Ya se conocieron las identidades de dos de las víctimas del triple homicidio en el suroeste de Antioquia que se conoció en la mañana de este miércoles. Según el reporte oficial, las personas atacadas a tiros en la vereda Sabaletas, distante 30 minutos del casco urbano, son: Nicolás Caro Ángel, de 34 años, y Juan Stiven Zapata Guzmán, de 28 años; la tercera víctima aún no se ha podido identificar.

Según el mismo reporte, el ataque se dio en una disputa por el territorio entre los grupos La Miel, quienes serían los responsables, y San Pablo. Al parecer, integrantes del primer grupo habrían sacado a las víctimas el día martes de una finca ubicada en la vereda Corcovado, indicándoles a los hoy muertos que los necesitaban para una reunión. Pero la verdadera intención era asesinarlos, lo que efectivamente ocurrió.

Además, se indica que Nicolás Caro, una de las víctimas, era hermano de alias “Tony”, quien actualmente está en la cárcel por los presuntos delitos de concierto para delinquir y nexos con el grupo San Pablo.

Al parecer, los padres del occiso y el encarcelado habrían sido víctimas de un ataque armado por el grupo La Miel el año anterior.

Hipóstasis del gobernador

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, manifestó que este triple crimen está relacionado con una disputa en la que estaría involucrado el Clan del Golfo en la disputa por el microtráfico.

“Saben ustedes que estos bandidos con los que Petro sigue negociando, que se las dan de contrainsurgentes y que le plantean en Dubái a Petro tener un proyecto político, pero que, en el suroriente, en el oriente, en el suroeste son jíbaros, son expendedores de droga y por eso asesinan y se enfrascan en este tipo de violencia homicida”, agregó el mandatario.

Por ahora se avanza en la identificación del tercer cuerpo y si integraría alguna estructura ilegal como San Pablo.