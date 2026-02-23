Más de 65 mil personas vivieron Panaca Viajero en Arjona, Bolívar

Con gran acogida y superando las expectativas culminó Panaca Viajero en el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Arjona. Más de 65 mil personas disfrutaron del aula a cielo abierto más grande del país a través del aprendizaje, la recreación y el contacto directo con la cultura rural y agropecuaria.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta iniciativa de la Gobernación de Bolívar y Comfenalco convocó a niños, niñas, adolescentes, adultos de todas las generaciones, incluyendo personas con discapacidad y movilidad reducida, consolidándose como un espacio incluyente y de acceso gratuito orientado al bienestar familiar y al desarrollo integral de la familia bolivarense.

Desde Arjona y sus corregimientos —Rocha, Puerto Badel, Sincerín y Gambote— participaron comunidades, cuatro fundaciones y un centro de vida, mientras que desde Cartagena asistieron más de mil estudiantes de diez instituciones educativas, junto con más de ocho fundaciones sociales.

Asimismo, delegaciones de Turbaco, Santa Rosa de Lima, Clemencia, Mahates, San Jacinto, entre otros municipios, hicieron presencia a través de doce instituciones educativas, fortaleciendo el carácter territorial del evento y permitiendo que familias de diversas zonas vivieran esta propuesta pedagógica y recreativa.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, destacó el impacto social de la iniciativa: “Panaca Viajero demostró que el bienestar también se construye desde el encuentro y la educación. Más de 65 mil personas vivieron una experiencia que no solo entretiene, sino que siembra valores, amor por el campo y reconocimiento de nuestras raíces. Seguiremos llevando al territorio iniciativas que fortalezcan la oferta recreativa y lúdica para nuestras familias y que amplíen las oportunidades para nuestra niñez”.

Por su parte, la Primera Gestora Social, Angélica Salas, señaló: “Ver a los niños asombrarse, a los adultos recordar y a las comunidades compartir demuestra que el campo sigue siendo un puente de unión y pertenencia. Panaca Viajero reafirma nuestro compromiso con la niñez y la familia bolivarense y dejó para todos el valioso recuerdo de aprender jugando y valorar nuestro campo, el respeto por los animales y nuestras tradiciones”.

Durante la jornada, los asistentes interactuaron con animales, participaron en actividades educativas y disfrutaron de puestas en escena que resaltaron la importancia del campo, el trabajo campesino y el respeto por los ecosistemas, generando espacios de encuentro intergeneracional y aprendizaje significativo.

Con este balance, Panaca Viajero culmina su paso por Bolívar dejando una experiencia de integración, aprendizaje y valoración del mundo rural, en una apuesta institucional que continúa fortaleciendo el tejido social del departamento.