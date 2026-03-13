Claro solicita a las SIC evaluar integración con Azteca Comunicaciones

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió formalmente el procedimiento para analizar la petición de Claro en Colombia, para adquirir la red de fibra óptica de Azteca Comunicaciones.

La situación abarca el proceso de que el operador de Claro Colombia adquiera algunos activos de Grupo Salinas, que está bajo la firma de Azteca Comunicaciones, la cual abarca el 83% del territorio nacional.

La autoridad revisará si la transacción cumple con las reglas de competencia antes de decidir si la autoriza o impone condiciones.

La solicitud de Claro

De acuerdo con la compañía, la operación sería una infraestructura necesaria para el país, con el objetivo de garantizar conectividad en municipios donde no existen otras redes.

Asimismo, afirman que al poder hacer la integración se estabilizarán distintas operaciones que hoy presentan fallas e impactan a la calidad del servicio.

De acuerdo con la información publicada por la SIC, la solicitud fue presentada el 20 de febrero de 2026 y posteriormente complementada el 2 de marzo, como parte de una etapa de pre-evaluación de la operación.

La operación contempla la posible adquisición de la red de fibra óptica que supera los 32.000 kilómetros de extensión en Colombia, una infraestructura que transmite datos y el funcionamiento de servicios de telecomunicaciones.

¿Qué revisará la Superintendencia?

Con la publicación del expediente, la SIC inicia el proceso de evaluación para determinar si la transacción podría tener efectos sobre la libre competencia en el mercado de telecomunicaciones.

En este tipo de procedimientos, la entidad analiza factores como la concentración del mercado, el impacto en otros operadores, el acceso a infraestructura y las posibles barreras para nuevos competidores.

La legislación colombiana exige que este tipo de integraciones empresariales sean revisadas por la autoridad de competencia cuando las compañías involucradas superan ciertos umbrales de ingresos o activos.

Esta red está compuesta por dos grandes sistemas, el primero es la Red PNFO (Proyecto Nacional de Fibra Óptica), con cerca de 20.000 kilómetros, construida con recursos públicos del Fondo TIC para ampliar la conectividad en distintas regiones del país.

El segundo es la Red ACC, con aproximadamente 12.000 kilómetros, desplegada por Azteca Comunicaciones Colombia.

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Además de toda la red de fibra óptica, la operación incluye un conjunto amplio de activos asociados a su funcionamiento, entre ellos se encuentran equipos tecnológicos, centros de operaciones de red, sistemas de monitoreo, plataformas informáticas, contratos de uso de fibra y otros elementos necesarios para operar y mantener la infraestructura.

Hay que recordar que en abril de 2025 Azteca Comunicaciones entró a un proceso de reorganización por la grave crisis de deudas que ascendían a $ 629.753 millones.