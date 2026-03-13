Tres campesinos víctimas de una mina antipersonal en el sur del Cauca

Tres personas cayeron en una mina antipersonal en el sur del Cauca, una de las víctimas es familiar del Gobernador del Cauca. Tropas del Ejército con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizaron la evacuación.

Los hechos se registraron en el corregimiento de Los Uvos del municipio de La Vega en el Macizo Colombiano cuando las víctimas realizaban labores de diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua y accidentalmente ingresaron a un campo minado.

Entre los más afectados por múltiples heridas tras la explosión se encuentra Jesús Enrique Rengifo Carvajal, familiar del gobernador caucano Jorge Octabio Guzmán.

Vía aeromédica en una acción del Ejército, la Policía y la Fuerza Aeroespacial empleando capacidades aéreas y protocolos de extracción en terreno complejo, el lesionado más grave fue evacuado y traslado hacia un centro asistencial en la ciudad de Popayán.

El gobernador del Cauca rechazó el hecho y manifestó que, “así como lamentamos y rechazamos cada hecho criminal, expresamos nuestro más sentido dolor por lo ocurrido en mi municipio, La Vega, donde tres personas resultaron heridas por una mina antipersonal, entre ellas un miembro de mi familia”.

La secretaria de gobierno del Cauca, Maribel Perafán aseveró que, “tenemos que rechazar el uso de artefactos explosivos, que están prohibidas y que hoy nos dejan en una condición difícil con estas tres personas lesionadas”.

La funcionaria resalto que se trató de una violación directa del Derecho Internacional Humanitario e hizo un llamado contundente a los grupos armados al margen de la ley para frenar este tipo de acciones en contra de la población civil y de la Fuerza Pública.

Por su parte, la alcaldía de La Vega exigió el respeto por la integridad de los equipos técnicos y sociales que trabajan en el territorio.

“Hacemos un llamado a todos los grupos que hacen parte del conflicto armado para que cesen las acciones violentas y comprendan que el camino debe ser el diálogo, la reconciliación y la construcción de una paz que incluya a todos”, afirmó.

En la esta zona del sur del Cauca operan las estructuras Carlor y Andrés Patiño de las disidencias de las Farc y también facciones del ELN.