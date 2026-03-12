Dos soldados heridos tras ataque con explosivos en el suroccidente del Cauca

La mayoría de ataques fueron perpetrados lanzando explosivos con drones. Crédito: Colprensa(Thot)

El Tambo - Cauca

No para la violencia en el Cauca, un nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones dejó a dos militares heridos en el suroccidente del departamento. Ya son cinco los sucesos violentos en menos de 24 horas.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército, los hechos se registraron cuando las tropas de la Brigada 29 realizaban operaciones ofensivas y de apoyo a la Policía nacional en la vereda Sauce, zona rural del municipio de El Tambo.

“Fueron atacados con artefactos explosivos lanzados desde aeronave no tripulada tipo dron, al parecer, por la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc”, señaló la institución.

Los soldados lesionados presentaron heridas por esquirlas y fueron atendidos por personal de Sanidad Militar y se encuentran estables.

“En el área se adelantan maniobras de verificación y control y estabilización del sector para neutralizar nuevas amenazas”, resaltó el Ejército.

Este suceso se suma a los ataques contra la Policía y el Ejército en Cajibío, Mondomo y El Patía, que dejaron un soldado muerto y diez heridos entre militares, policías además de un civil.

La secretaria de gobierno del Cauca, Maribel Perafán, afirmó que “rechazamos estos hechos violentos y seguimos insistiendo en que no vamos a dejarnos doblegar por el miedo, continuamos trabajando articuladamente con la Fuerza Púbica para activar todos los planes de defensa y proteger a la población y a los uniformados de la Policía y el Ejército”.

En las zonas afectadas se encuentran desplegadas tropas de la Tercera División y personal de la Policía Nacional para contrarrestar nuevas amenazas.

Los hechos violentos fueron atribuidos a las disidencias comandadas por alias ‘Iván Mordisco’.