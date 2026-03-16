Sorpresiva declaración del entrenador del Minnesota United por el debut de James Rodríguez en la MLS. (Photo by Elizabeth Ruiz Ruiz/Getty Images) / Elizabeth Ruiz Ruiz

James Rodríguez por fin pudo jugar con el Minnesota United, equipo que lo contrató hasta mediados del 2026. Luego de tres partidos ausente, el colombiano sumó sus primeros minutos con el cuadro norteamericano, aunque su aparición se dio justo en la aplastante derrota 6-0 a manos del Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.

El capitán de la Selección Colombia ingresó al minuto 64, cuando el marcador se encontraba 4-0 en favor de los locales. Y aunque tuvo buena presencia en zona ofensiva, sus compañeros no lograron evitar las otras dos anotaciones recibidas.

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Resultado decepcionante, pero esperanzadora aparición del cucuteño, que se espera llegue con buen rodaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Sorpresiva declaración del entrenador del Minnesota por el debut de James

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Cameron Knowles, entrenador del Minnesota United, puntualizó los aspectos positivos en su equipocon el ingreso de James Rodríguez, pero también sorprendió al lamentarse por el lamentable contexto en el que su figura tuvo que actuar.

“Se nota la calidad que tiene con el balón y la habilidad para encontrar a sus compañeros. Ve el juego a otra velocidad, ve las cosas antes que muchos otros jugadores y tiene la calidad técnica necesaria para involucrar a sus compañeros en el juego. Creo que lo hizo bien”, empezó diciendo el estratega neozelandés de 43 años.

“Obviamente, es una lástima que lo estemos incorporando en estas circunstancias. Hubiéramos preferido que entrara y nos ayudara a ganar el partido. Pero fue un buen debut”, concluyo Knowles, quien podría empezar a darle sus primeras titularidades al mediocampista.

Minnesota volverá a jugar este domingo 22 de marzo, cuando reciba en el Allianz Field al Seattle Sounders de Jesús Ferreira y Yeimar Gómez Andrade. Duelo clave para James Rodríguez y los suyos, teniendo en cuenta que apenas suman 4 puntos de 12 posibles en la Conferencia Oeste de la MLS.

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